Druholigový klenot. Podívejte se, kam by mohl zamířit Ebrima Singhateh

Do Baníku přišel před sezonou z druholigového Varnsdorfu Abdullahi Tanko. Pětadvacetiletý nigerijský útočník sice v posledním kole proti Slavii předvedl obrovský zkrat a vyfasuje trest, jinak ale odehrál dobrý podzim, který zakončil sedmi góly. Vyšla by Ostravanům taky sázka na Singhateha?

Mladá Boleslav

Závěr podzimu Mladé Boleslavi nevyšel, jinak ale tým trenéra Marka Kuliče odehrál povedené zápasy. Je však otázkou, co bude dál s Vasilem Kušejem, který by v zimě mohl odejít. Spekuluje se o přestupu do Slavie, odkud by jako náhrada zase mohl přijít Singhateh. Mladá Boleslav má však na soupisce i další zajímavé útočníky, v kádru figurují Lamin Jawo, Júsuf Hilál nebo Matěj Pulkrab.

