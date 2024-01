„Drobné“ i miliony. Kolik Lazio Řím platilo za 4 české fotbalisty?

4. Libor Kozák – 1,2 milionu eur

Bylo to jako ve snu. Ještě na jaře roku 2008 hrál Libor Kozák za druholigovou Opavu a s 11 góly byl nejlepším střelcem soutěže. Poté přišla nabídka, která se neodmítá a mladý útočník odešel do Lazia, kterému se upsal na pět let. V Serii A však dostal minimum příležitostí a ačkoliv byl s osmi góly nejlepším střelcem Evropské ligy sezony 2012/13, přestoupil v létě do Aston Villy, která za něho zaplatila 6,5 milionu eur.