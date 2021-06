Drazí veteráni. 5 nejdražších fotbalistů z české ligy podle portálu TransferMarkt, kterým je 35 let a víc

Mezi ligové osobnosti patříOndřej Kúdela, Jan Laštůvka či Milan Petržela, kterým už dávno bylo přes třicet let. Je jasné, že ceny těchto hráčů, kteří jsou na sklonku kariéry, už nebudou dosahovat tak vysoko jako v případě o deset let mladších borců, přesto někteří veteráni mají ještě slušnou hodnotu. Pět nejdražších hráčů podle portálu TransferMarkt, kterým už bylo 35 let. Najdete je v následujících kapitolách.

4. – 5. Aleš Hruška – 35 let (Viktoria Plzeň) – 300 tisíc eur Aleš Hruška sice odchytal v sezoně 2017/18 pouhých šest utkání, přesto se alespoň malou měrou zasloužil o plzeňský titul. Odchovanec Sparty, který v minulosti působil také na Žižkově, v Příbrami či Mladé Boleslavi, však toho už za Viktorku zřejmě moc neodchytá. Do minulé sezony sice vstupoval jako jednička, o tento post jej ale připravil Jindřich Staněk. Na západě Čech má podepsanou smlouvu ještě pro příští ročník, ale není vyloučeno, že Plzeň opustí. Navzdory věku má podle portálu TransferMarkt pořád ještě cenu kolem 300 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Jiří Fleišman – 36 let (Baník Ostrava) – 300 tisíc eur V 36 letech patří obránce Jiří Fleišman k nejzkušenějším hráčům ve Fortuna lize. V nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2010/11 v dresu Liberce, kde strávil necelých šest sezon, načež byl tři roky hráčem Mladé Boleslavi. V průběhu ročníku 2017/18 zamířil do Baníku, kde má podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu. V lize dosud odehrál 294 střetnutí, dal 12 gólů a zaznamenal 25 asistencí. V historických statistikách soutěže figuruje na třetím místě v počtu přihrávek, obranných soubojů a vyhraných obranných soubojů. Portál TransferMarkt uvádí jeho tržní cenu ve výší 300 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

2. - 3. Vlastimil Hrubý – 36 let (FK Jablonec) – 350 tisíc eur Brankář Vlastimil Hrubý je odchovancem Zbrojovky, v nejvyšší suotěži však za Brno nikdy nehrál. Poprvé se v lize objevil v sezoně 2013/14 v dresu Znojma, od ročníku 2014/15 však působí v Jablonci, kde má podepsanou smlouvu ještě na další rok. Na kontě má 198 odchytaných zápasů a na kontě má 547 úspěšných zákroků, což z něho v tomto ohledu dělá třetího nejlepšího gólmana v ligové historii. Podle portálu TransferMarkt činí ještě nyní jeho tržní cena 350 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

2.- 3. Jan Laštůvka, 38 let (Baník Ostrava) – 350 tisíc eur Kariéra brankáře Jana Laštůvky je dlouhá a bohatá na úspěchy. Odstartoval ji na přelomu tisíciletí v Karviné, odkud se posunul do Baníku. S ostravským klubem vybojoval v sezoně 2003/04 mistrovský titul a vydal se do zahraničí, konkrétně do Šachtaru Doněck, s nímž dvakrát vybojoval ukrajinský titul. Během pěti let v ukrajinském klubu byl třikrát na hostování – ve Fulhamu, v Bochumi a ve West Hamu, nikde ale pořádně neprorazil. V roce 2009 se posunul do konkurenčního Dněpru Dněpropetrovsk, kde pobyl sedm sezon a dostal se s mužstvem do finále Evropské ligy. Před pěti lety si řekl, že je čas vrátit se domů a zamířil do mateřského klubu, tedy do Karviné. V roce 2017 se krátce mihl v pražské Slavii a od sezony 2018/19 je brankářskou jedničkou Baníku. V Ostravě má podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz