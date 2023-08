Drazí tvůrci hry. 12 záložníků z české ligy, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

V každé soutěži na světě se nachází několik výjimečných záložníků. A čím je hráč lepší, tím vyšší je jeho hodnota na přestupovém trhu. V současné době najdeme na tuzemských trávnících kvalitní středopolaře, kteří by mohli přestupovat za poměrně slušné částky do nových klubů. V následujících kapitolách najdete tucet těch, kteří mají aktuálně podle portálu TransferMarkt nejvyšší obchodní cenu.

Lukáš Masopust (Slavia Praha) – 2 miliony eur Lukáš Masopust odehrál v roce 2021 dobré mistrovství Evropy a na turnaji patřil docela nečekaně k nejlepším hráčům českého týmu, jenže i u něj si vybrala náročná sezona svou daň. Část následujícího ročníku promarodil a navrch se svezl se slabší podzimní formou sešívaného mančaftu. S postupem času však šly jeho výkony opět nahoru. Ve Slavii je od ledna roku 2018, kdy přišel z Jablonce, a od té doby nastoupil pod vedením trenéra Trpišovského do 106 ligových utkání. Nastřílel v nich 14 branek a k nim přidal 22 asistencí. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Petr Ševčík (Slavia Praha) – 2 miliony eur Záložník Petr Ševčík je odchovancem Olomouce, v jejímž dresu se v sezoně 2013/14 poprvé představil v nejvyšší soutěži. Od roku 2016 na sebe výrazně upozorňoval coby hráč Liberce, odkud v roce 2019 zamířil do Edenu, kde vybojoval tři mistrovské tituly a dvakrát triumfoval v pohárové soutěži. Mimořádně se mu povedla sezona 2019/20, ve které nastřílel šest branek a přidal sedm asistencí ve 24 ligových zápasech. V ročníku 2021/22 ho sužovala zranění, takže naskočil pouze do 16 střetnutí ve Fortuna lize a zaznamenal jen jeden gól a dvě asistence. Na kontě má 155 ligových utkání, 11 branek a 31 asistencí a celkem vytvořil pro spoluhráče 157 gólových šancí, což ho řadí na 20. místo v historii soutěže. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sadílek (Sparta Praha) – 2 miliony eur Jeho mladší bratr Michal působí od roku 2015 v Nizozemí. Také Lukáš Sadílek má nakročeno k zahraniční kariéře. Sedmadvacetiletý záložník hraje ligu už od sezony 2014/15 a v ročníku 2021/22dal v dresu Slovácka tři branky, připsal si tři asistence, a co se týče odehraných minut, byl osmým nejvytíženějším hráčem v nejvyšší soutěži. V uherskohradišťském klubu měl podepsaný kontrakt do roku 2023, ale loni v létě změnil dres a upsal se Spartě. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena dva miliony eur a během uplynulých dvou let se zvýšila na dvojnásobek. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Provod (Slavia Praha) – 2 miliony eur Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu. Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si o místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem dvou milionů eur. V létě 2021 si ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března loňského roku. V minulém ročníku odehrál 22 utkání a dál dva góly, v tom současném má po pěti zápasech na kontě gól a dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Pavel Bucha (Viktoria Plzeň) – 2,2 milionu eur Odchovanec pražské Slavie Pavel Bucha zamířil v roce 2018 z Edenu do Plzně. Ještě na podzim roku 2019 hostoval v Mladé Boleslavi, na jaře už ale válel na západě Čech a patřil k nejlepším záložníkům v lize. V minulých třech sezonách jasně ukázal, že v něm skutečně dřímá velký potenciál. Pětadvacetiletý záložník si v minulých letech vysloužil zájem slavného Galatasaraye Istanbul a zájemců o jeho služby může být brzy ještě víc. Aktuální ročník odstartoval ve velkém stylu – v pěti zápasech dal tři branky. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 2,2 milionu eur a může jít ještě nahoru. Foto: Profimedia.cz

Adam Vlkanova (Viktoria Plzeň) – 2,2 milionu eur Královéhradecký rodák Adam Vlkanova poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15, kdy odehrál pouhých 11 minut. Pak si musel počkat na další šanci do ročníku 2016/17, v němž si zahrál v 16 zápasech a vstřelil debutový gól. Jenže následně se Votroci poroučeli o soutěž níž, kde působili, než si v létě 2020 vybojovali postup zpět mezi elitu. A pomohl k němu též Vlkanova. Do prvoligové sezony 2021/22 vlétl jako uragán. Na jejím konci měl po odehrání 32 utkání ve statistikách osm gólů a stejný počet nahrávek, což z něho dělalo jednoho z předních střelců i nahrávačů v soutěži. Dvanáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Skvělé výkony ho vystřelily až do národního týmu a vysloužily mu přestup do Plzně, kde cena osmadvacetiletého borce dál utěšeně roste. Za poslední půlrok poskočila téměř o milion eur nahoru. Foto: Profimedia.cz

Christos Zafeiris (Slavia Praha) – 2,5 milionu eur O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, dvacetiletý mladík však na konci ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili okolo 40 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě prvních 20 zápasů v české lize a ve statistikách dva góly a čtyři asistence. Pětkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Kalvach (Viktoria Plzeň) – 2,5 milionu eur Za transfer defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha zaplatila Plzeň v roce 2019 Olomouci okolo 15 milionů korun. Kreativní fotbalista dosud v nejvyšší soutěži odehrál 175 zápasů, ve kterých dal 11 gólů a přidal 24 nahrávek. Jeho plzeňská bilance čítá 126 utkání, devět branek a 21 asistencí. Viktorka okolo něho kroužila delší čas a vytrvalost se vyplatila. Z Kalvacha se stal jeden z klíčových mužů západočeského celku, a tomu odpovídá také jeho tržní hodnota, která aktuálně činí dva a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Adam Karabec (Sparta Praha) – 2,5 milionu eur Záložník Adam Karabec oslavil v červenci teprve dvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první předloni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Foto: Profimedia.cz

Oscar Dorley (Slavia Praha) – 3,5 milionu eur Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na pravé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také řadu utkání v dresu národního týmu Libérie. V české lize se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie. V tuzemské nejvyšší soutěži už má na kontě 136 utkání a šest branek. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2025 a portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na tři a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Lingr (Slavia Praha) – 4 miliony eur Karvinský rodák Ondřej Lingr přišel do Slavie před sezonou 2020/21 a na jejím konci se radoval z mistrovského titulu. Přispěl k němu v 27 zápasech čtyřmi brankami. Minulé dva ročníky zastihly aktuálně čtyřiadvacetiletého ofenzivního záložníka či útočníka ve skvělé formě. Soupeřům v nich v součtu nasázel 25 branek a patřil k nejlepším ligovým kanonýrům. Výrazně si také řekl o pozvánku do seniorské reprezentace, a také se jí dočkal. V Edenu má podepsanou smlouvu do konce současné sezony. Podle portálu TransferMarkt jeho aktuální cena činí čtyři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Krejčí (Sparta Praha) – 5 milionů eur Čtyřiadvacetiletý Ladislav Krejčí vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplňuje. Na Letné nyní zahájil už pátou sezonu. Ta minulá se mu nesmírně povedla – byl tahounem mužstva za mistrovským titulem a v 19 utkáních nastřílel 13 branek. Naneštěstí pro Spartu je však poměrně náchylný ke zraněním. Smlouvu má podepsanou do roku 2025 a jeho aktuální cena přesahuje 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz