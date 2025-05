Drazí reprezentanti Albionu. 7 nejcennějších anglických fotbalistů podle portálu TransferMarkt

Dva zápasy v kvalifikaci o mistrovství světa, plný počet bodů a skóre 5:0. Anglická reprezentace je silná, a to se projevuje také na cenách ostrovních fotbalistů.



Cesta anglického národního týmu na posledním mistrovství světa v Kataru skončila ve čtvrtfinále porážkou od pozdějšího finalisty z Francie. Reprezentace Albionu však ukázala, že má obrovský potenciál a za rok ve Spojených státech může bojovat znovu o cennou trofej. Mužstvo stojí na velké řadě osobností, jejich tržní cena je pořádně vysoká. Ty aktuálně nejdražší borce najdete v následujících kapitolách.

7. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 75 milionů eur Trent Alexander-Arnold má šestadvacet let, ale už má za sebou devět sezon v sestavě Liverpoolu. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a záhy se stal jednou z jejích hvězd. 10 klubů, které za uplynulých 152 let dodaly nejvíc hráčů do anglické reprezentace Jeden z nejkreativnějších defenzivních fotbalistů současnosti si zahrál na mistrovství světa v Rusku a vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. Na Anfield Road ještě donedávna věřili, že z něj jednou bude klubová legenda velikosti Stevena Gerrarda, který je prý jeho největším vzorem, ale on jim udělal čáru přes rozpočet – odmítl prodloužit smlouvu a brzy za pár týdnů odejde zadarmo jako volný hráč do Realu Madrid. Foto: Profimedia,cz

6. Harry Kane (Bayern Mnichov) – 90 milionů eur Útočník Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů na evropském kontinentě. Jednatřicetiletý borec byl až do konce sezony 2022/23 ikonou a největší hvězdou Tottenhamu, s londýnským klubem však marně čekal na nějakou trofej, a tak se rozhodl kývnout na nabídku Bayernu Mnichov. Experti, kteří jeho herní styl přirovnávali k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 32 bundesligových zápasech minulé sezony se trefil šestatřicetkrát, k tomu zaznamenal ještě osm asistencí. V aktuálním ročníku navazuje ve stejném duchu – po 30 odehraných duelech má na kontě 25 branek a sedm gólových nahrávek. Dalších 11 gólů nasázel ve třinácti utkáních Ligy mistrů. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná V německém velkoklubu má Kane podepsaný kontrakt do roku 2027 a v něm je klauzule o uvolnění ve výši 80 milionů eur. Ani tak vysoká částka v případě třicátníka neodrazuje mnohé zájemce o jeho angažování. Portál Football Transfers psal nedávno o zájmu Arsenalu a Tottenhamu, ale také Manchesteru United. Foto: Profimedia.cz

5. Declan Rice (Arsenal) – 110 milionů eur Declan Rice je považován za dokonalého fotbalistu. Jde o komplexního středopolaře, který se může bez problému posunout i na post defenzívního záložníka. Je to motor mužstva, jehož tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 110 milionů eur. Předloni v létě přestupoval do nového působiště v Arsenalu z West Hamu za téměř 117 milionů eur. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2028 a je naprosto nepostradatelnou součástí sestavy. Foto: Profimedia.cz

3. – 4. Phil Foden (Manchester City) – 130 milionů eur Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel tehdy dvacetiletý mladíček devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračoval i v následujících ročnících. Když je malá země fotbalovou velmocí. Toto jsou 3 nejdražší chorvatští hráči současnosti Na aktuálně čtyřiadvacetiletém hráči se pozitivně projevila důvěra kouče Pepa Guardioly, který se ho nebál na startu kariéry postavit proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho vyrostla velká světová hvězda. Tomu odpovídá i jeho aktuální cena, kterou portál TransferMarkt vyčísluje na 130 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

3. – 4. Cole Palmer (Chelsea) – 130 milionů eur V současnosti nenajdete v anglické Premier League lepšího mladého hráče, než je třiadvacetiletý Cole Palmer. V Manchesteru City si teď možná drbou hlavy, že supertalentovaného borce, který prošel tamní akademií, prodali předloni v září do Chelsea, byť za něj inkasovali 47 milionů eur. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt skoro třikrát vyšší, vzrostla na 130 milionů eur a vypadá to, že poroste i nadále, protože Palmer doslova září. Pohořeli. 10 anglických fotbalistů, z nichž měly být hvězdy, ale nenaplnili očekávání V aktuálním ročníku nejvyšší anglické ligy nasázel v 35 zápasech 15 branek a přidal k nim devět asistencí. Je to jeden z nejnebezpečnějších ofenzivních hráčů v elitní ostrovní soutěži, a nebýt občasné mladické nedisciplinovanosti, dalo by se říci, že je naprosto vyzrálým a komplexním fotbalistou. Na Stamford Bridge dobře tuší, že mají v kádru poklad, takže si jej pojistili až do roku 2033. Foto: Profimedia.cz

2. Bukayo Saka (Arsenal) – 150 milionů eur Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 43 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale když na to přijde, umí také operovat na opačné straně hřiště. Tým plný drahokamů. 8 hráčů v kádru Arsenalu, kteří stojí podle portálu TransferMarkt přes 50 milionů eur V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do 35 utkání v Premier League a zaznamenal 16 gólů a devět asistencí. V tom současném má na kontě po 23 odehraných zápasech šest přesných tref a 11 nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu je naprosto nepostradatelná a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Klíčovou úlohu už má také v národním týmu Anglie. Foto: Profimedia.cz

1. Jude Bellingham (Real Madrid) – 180 milionů eur Jude Bellingham přišel v červenci roku 2020 za 30 milionů liber z Birminghamu do Dortmundu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladším hráčem v historii Birminghamu. V barvách Borussie pak debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem klubu v historii ve všech soutěžích. O pět dní později si odbyl premiéru v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. 5 nejdražších fotbalistů, kteří hrají ve španělské La Lize. Stojí aspoň 130 milionů eur V minulosti se psalo o zájmu Manchesteru City, Liverpoolu a Chelsea, o jeho podpis však sváděl největší boj Real Madrid s Manchesterem United. Nakonec získal anglického reprezentanta za 103 milionů eur Bílý balet a on velice rychle dokázal, že to nebyly vyhozené peníze, ale naopak skvělá investice. Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano už nedlouho po přestupu poznamenal, že Bellingham je „nejlepší posilou roku". V 28 zápasech debutové sezony v La Lize nastřílel 19 branek a k nim přidal šest asistencí. Na startu té současné jej zbrzdilo v rozletu zranění, ale dokázal se vrátit ve formě. Ve 30 ligových střetnutích dal osm branek a devět dalších připravil spoluhráčům. Portál TransferMarkt uvádí, že jeho aktuální tržní cena činí 180 milionů eur. Foto: Profimedia.cz