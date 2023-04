Drazí reprezentanti Albionu. 10 nejhodnotnějších anglických fotbalistů současnosti

Cesta anglického národního týmu na prosincovém mistrovství světa skončila ve čtvrtfinále porážkou od pozdějšího finalisty z Francie. Reprezentace Albionu však ukázala, že má obrovský potenciál a brzy může bojovat o další cenné trofeje. Mužstvo stojí na velké řadě osobností, jejich tržní cena je pořádně vysoká. Ty aktuálně nejdražší borce najdete v následujících kapitolách.

9. – 10. Mason Mount (Chelsea) – 65 milionů eur Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Čtyřiadvacetiletý talent patří už čtyři roky do základní sestavy mužstva. V aktuální sezoně odehrál 24 ligových zápasů (20 z nich v základní sestavě), dal tři branky a na dvě přihrál. Perspektivní jedenáctka. Ideální tým sezony 2021/22 anglické Premier League složený z hráčů do 23 let Mount je stoprocentně koncentrovaný v každém okamžiku utkání, umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Pevné místo si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 36 reprezentačních zápasů a pět gólů. Foto: Profimedia.cz

9. – 10. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 65 milionů eur Talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold má teprve čtyřiadvacet let, ale už sedm sezon je patří do sestavy Liverpoolu. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je jednou z jejích hvězd. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. Borci, kterým to „fotbalově“ myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti Na Anfield Road věří, že z něho jednou vyroste klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold je v současnosti zřejmě nejkreativnějším defenzivním fotbalistou současnosti. V aktuálním ligovém ročníku zaznamenal sedm gólových asistencí a v tomto ohledu patří mezi nejlepší obránce v Premier League. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Reece James (Chelsea) – 70 milionů eur Moc talentovanějších pravých beků, kteří mohou alternovat i na pozici pravého defenzivního záložníka, na světě nenajdete. Třiadvacetiletý Angličan Reece James je odchovancem akademie Chelsea a na Stamford Bridge už kroutí čtvrtou sezonu. Ty předchozí se mu nesmírně povedly. Podílel se během nich na jízdě Blues v Lize mistrů, pomohl k zisku FA Cupu a vybojoval si místo v reprezentaci. V té současné se ale svezl s krizí mužstva. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli Je to silný a dynamický fotbalista s perfektní přihrávkou, slušný driblér, který umí podržet balon a zklidnit hru či založit rychlý útok. V každém okamžiku utkání je stoprocentně soustředěný. Pro Chelsea by mohl být v příštích letech klíčovým hráčem. Aktuálně deklarovaná tržní cena, která je na hodnotě 70 milionů eur, je však podle mnoha odborníků poměrně nadhodnocená částka. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Jack Grealish (Manchester City) – 70 milionů eur Už v průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším britským fotbalistou. Pohádkové výplaty. 8 hráčů z anglické Premier League, kteří si v sezoně 2021/22 vydělali nejvíc peněz Grealish vstřelil v 25 zápasech, do kterých v aktuální sezoně Premier Legue nastoupil (jednadvacetkrát v základní sestavě), pět branek a k nim přidal šest gólových nahrávek. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Declan Rice (West Ham United) – 80 milionů eur Declan Rice je považován za dokonalého defenzivního záložníka. Je to naprosto komplexní středopolař, který se může bez problému posunout i do středu záložní řady a je z něj motor mužstva. Jeho tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 80 milionů eur a možná ještě poroste. Ve West Hamu má podepsaný kontrakt do roku 2024, ale londýnský klub bude mít problémy, aby ho udržel v kádru, protože zájem o jeho podpis mezi bohatými velkokluby je enormní. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Marcus Rashford (Manchester United) – 80 milionů eur Marcus Rashford vlétl na scénu v Premier League v průběhu sezony 2015/16 a okamžitě na sebe upoutal velkou pozornost. Necelé čtyři měsíce poté, co debutoval v dresu Manchesteru United, už dostal první šanci v seniorské reprezentaci Albionu a zahrál si také na Euru ve Francii. Stal se tehdy ve věku 18 let a 228 dní nejmladším hráčem, který reprezentoval Anglii na evropském šampionátu. Tvrdí, houževnatí a hodně drazí. 5 skotských fotbalistů s nejvyšší tržní cenou podle portálu TransferMarkt Na Old Trafford je Rashford nepostradatelný, v aktuálním ročníku naskočil do 29 zápasů v Premier League, dal 15 branek a na další čtyři nahrával. Portál TransferMark uvádí, že má hodnotu 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

4. Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 90 milionů eur Devětadvacetiletý útočník Tottenhamu Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů v anglické Premier League. Celkem už v nejvyšší ostrovní soutěži nasázel 207 branek. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná Ostrovní experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Se 24 brankami je momentálně druhým nejlepším střelcem ligy v aktuálním ročníku. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Bukayo Saka (Arsenal) – 110 milionů eur Bukayo Saka je už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 26 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale může také operovat na opačné straně hřiště. Tým plný fotbalových drahokamů. Toto jsou 4 nejhodnotnější hráči v kádru Arsenalu V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 11 gólů a sedm asistencí. V tom současném má po odehrání 33 střetnutí na kontě už 13 branek a 11 nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners, která ze sebe pokaždé dostane to nejlepší. Jeho role v týmu stále roste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Phil Foden (Manchester City) – 110 milionů eur Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračoval i v minulém ročníku, po kterém měl na kontě devět gólů a pět nahrávek po 28 střetnutích. Podle mnohých expertů je Foden „generačním talentem“. Devět branek už má ve statistikách i v aktuální sezoně. Pohořeli. 10 anglických fotbalistů, z nichž měly být hvězdy, ale nenaplnili očekávání Na dvaadvacetiletém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se ho nebál na startu kariéry postavit proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho roste velká světová hvězda. Tomu odpovídá i jeho aktuální cena, kterou portál TransferMarkt vyčísluje na 110 milionů eur. Foto: Profimedia.cz