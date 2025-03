Drazí debutanti. 5 českých fotbalistů, kteří měli při premiéře v reprezentaci nejvyšší tržní cenu

Jaroš byl členem všech reprezentačních výběrů už od 15 let, premiéru v seniorském národním týmu si odbyl loni v červenci, když ve věku 22 let, deset měsíců a 15 dní odchytal druhý poločas přátelského utkání proti Maltě. Inkasoval jeden gól a podílel se na vysoké výhře 7:1.

Aktuálně čtyřiadvacetiletý brankář Matěj Kovář odešel v lednu roku 2018 jako osmnáctiletý teenager ze Slovácka do Manchesteru United, kde pravidelně chytal v juniorském celku. Na Old Trafford si však místo nevybojoval a klub jej posílal z hostování na hostování. Byl ve Swindonu, v Burtonu a v sezoně 2022/23 se podepsal pod mistrovský titul ve Spartě. Následně ho za pět milionů eur koupil Bayer Leverkusen, se kterým v minulém ročníku vybojoval mistrovský titul v Bundeslize a německý pohár DFB-Pokal.

Po uzdravení už moc šancí nedostal, naskočil jen do dvou zápasů a navzdory velmi slušným výkonům ho klub uvolnil na hostování. Od roku 2014 hrál v německém Kolíně nad Rýnem, posléze se přesunul do anglického Middlesbough a pak hostoval z Chelsea ve druholigovém Fulhamu a Bristolu City, kam v létě 2019 přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2023. Nyní kope druhou Bundesligu v dresu Schalke 04.

Po šampionátu odešel na hostování do nizozemského Arhnemu, kde společně s Bony Wilfriedem patřil mezi opory. Čekal se jeho návrat do londýnského klubu, statečně se bil o místo v sestavě, ale v rozletu ho zastavila naštípnutá lýtková kost, kvůli níž poměrně dlouho marodil.

V létě roku 2011 česká fotbalová reprezentace do devatenácti let překvapila celou Evropu. Tým vedený Jaroslavem Hřebíkem zářil na Euru v Rumunsku, odkud si málem dovezl zlaté medaile. V mužstvu se tehdy objevilo několik velkých talentů. Řada z nich se prosadila i ve „velkém“ fotbale.

Pokračování 5 / 6

2. – 5. Jan Šimůnek – 5 milionů eur

Jan Šimůnek byl v roce 2007 kapitánem českého týmu na světovém šampionátu dvacítek v Kanadě, kde tuzemský výběr vybojoval stříbrné medaile. Poté se prosadil do sestavy Sparty a za hodně tučný balík peněz odešel do Wolfsburgu, kde se propracoval do základní sestavy, pomohl týmu k zisku bundesligového titulu a dostal se i do reprezentace.

Premiérové střetnutí v seniorském národním celku odehrál v únoru 2008 proti Řecku. Na hřišti strávil celých 90 minut a byl u porážky 0:1. Jeho cenu tenkrát vyčíslil portál TransferMarkt na pět milionů eur.

Foto: Profimedia.cz