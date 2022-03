Drama vrcholí. 4 útočníci, kteří se porvou o korunu pro krále extraligových střelců

Když v létě po letech opustil Spartu a zamířil do Pardubic, asi sám nečekal, jak dobrou sezonu odehraje. Dvaatřicetiletý útočník letos dal už 26 branek, ke kterým přidal ještě 16 nahrávek, a je nejlepším střelcem Dynama. V posledních pěti zápasech se trefil čtyřikrát.

Plzeň před sezonou přišla o kanonýra Milana Gulaše, který odešel do Českých Budějovic, přivedla za něj ale adekvátní náhradu. Na západ Čech dorazil z Liberce Michal Bulíř, jenž prožívá bodově nejúspěšnější extraligovou sezonu v kariéře. K 26 gólům přidal i 28 nahrávek.

Filip Chlapík (Sparta Praha) - 28 gólů

Zatímco čeští útočníci se v olympijském Pekingu střelecky trápili, nejlepší extraligový kanonýr se do výběru překvapivě nedostal. Filip Chlapík, jenž několik let působil v NHL v Ottawě, hraje parádní sezonu a se 62 (28+34) body vede extraligovou produktivitu. Zároveň je i nejlepším střelcem extraligy, tu však po sezoně opustí a zamíří do Švýcarska.

