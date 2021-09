Drahý útočník. 5 přestupů Matěje Vydry - v součtu stály více než miliardu korun

Z Chotěboře se už v nízkém věku dostal Matěj Vydra do Jihlavy, kde si ho vyhlédla Sparta či Slavia. Mladý útočník dal ale v roce 2010 přednost nabídce Baníku a za dvacet milionů korun přestoupil do Ostravy.

Udine – Watford (cca 270 mil. Kč)

V Itálii se Matěj Vydra neprosadil. Udine ho půjčilo Bruggám, Watfordu nebo West Bromwichi Albion, v jehož barvách si zahrál v Premier League. Nejvíc se mu ale dařilo ve Watfordu, který střelecky dotáhl až do finále play-off o postup mezi elitu. Úspěšnější však tehdy byl Crystal Palace.

Vydra se do Watfordu vrátil před sezonou 2014/15 a s týmem vybojoval postup do Premier League. Klub ho po roce koupil za 270 milionů korun a český forvard podepsal smlouvu na pět let. Pořádnou šanci ale nedostal a odešel na další hostování do Readingu.

