Drahý Stanciu. 6 přestupů rumunského fotbalisty, které stály přes půl miliardy korun

Nicolae Stanciu býval oporou Sparty, pak však zvedl kotvy a zamířil do Saúdské Arábie. Jenže uplynulo jen pár měsíců a rumunský záložník, který se narodil v Cricău, byl zpátky v Praze. Dosud vystřídal už sedm klubů a za jeho šest přestupů se platilo více než půl miliardy korun. Kdo za něj kolik utratil? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

K týmu Alba Iulia se Stanciu připojil už v jedenácti letech. Když mu bylo 15 let a 18 dní, odbyl si debut mezi seniory a o dva roky později, v zápase se Steauou, se poprvé objevil v nejvyšší soutěži. Byl na zkoušce ve Stuttgartu, zajímal se o něj Celtic či Hoffenheim, Stanciu ale v roce 2011 posílil Vaslui.

V roce 2016 nepustil do milionářské soutěže pražskou Spartu. Nejprve v utkání třetího předkola vyrovnal na Letné na 1:1 a v odvetě zařídil oba góly svého celku. Letenští tak byli ze hry, zatímco Bukurešť šla dál. Právě tehdy rudý tým tolik zaujal a pražský klub se o něj začal zajímat. Taky se spekulovalo o zájmu Chelsea, Stanciu ale zvolil jinou variantu…

Stanciu zvolil přestup do Anderlechtu, který za něj zaplatil zhruba čtvrt miliardy korun a udělal z něj nejdražšího hráče v historii ligy. V Bruselu se od rumunského reprezentanta hodně čekalo, ale on příliš nepřesvědčil. Zatímco na začátku patřil k důležitým článkům sestavy Anderlechtu, později jeho role slábla. Navíc se prý nepohodl s trenérem a odešel na Letnou.

Spekulovalo se, že by Sparta za Stancia mohla zaplatit i více než sto milionů korun. Nakonec ho z Anderlechtu koupila za 96 milionů korun a udělala z něho nejdražšího ligového hráče všech dob. Rumunský záložník odehrál v nejvyšší české soutěži 31 zápasů, ve kterých dal deset branek a přidal osm asistencí. Taky okolo něj kroužilo několik zahraničních klubů a jedné z nabídek Stanciu nakonec neodolal.

Al Ahlí - Slavia Praha (cca 100 mil. Kč)

Stanciu se po odchodu z Al Ahlí vrátil do Prahy. Ovšem ne do Sparty, ale do Slavie. Rumunský záložník dostal v Edenu posvátný dres s číslem sedm a brzy se stal jedním z pilířů sešívaného týmu.

