Drahé zboží. 5 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu

Když do Slavie dorazil v létě roku 2016 za 1,4 milionu eur z Rumunska Michael Ngadeu, moc výrazně nepůsobil. Poměrně rychle ale přesvědčil o svých kvalitách, ze středu zálohy se přesunul na post stopera, kde patřil k nejlepším v lize. Kamerunský reprezentant během tří let v Edenu získal dva tituly a následně odešel za čtyři a půl milionu eur do belgického Gentu.

Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Letos v létě přestoupil za osm milionů eur do Benfiky Lisabon.

3. Alexandru Baluta (Rumunsko) – 2,65 milionu eur

Rumunský ofenzivní záložník Alexandru Baluta přišel do Slavie v roce 2018 z Craiovy, kde byl kapitánem a jedním z lídrů mužstva. Sešívaní za něho zaplatili přes dva a půl milionu eur a v té době se stal nejdražší posilou Slavie v historii. Vysoká očekávání však nenaplnil.

Poté, co se nevešel na soupisku týmu pro Ligu mistrů, odešel na hostování do Liberce. V dresu Slovanu se mu sice dařilo, po návratu do Edenu už ale šanci nedostal, Fortuna ligu opustil a zamířil do maďarského celku Puskás Akadémia, kde působí dodnes.

Foto: Profimedia.cz