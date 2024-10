Drahé zboží. 10 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu

Část 1 / 11



Historicky nejdražší českou posilou pražské Slavie se stal podle portálu TransferMarkt letos v lednu obránce David Zima, na něhož sešívaní zaplatili čtyři miliony eur. Vysoké částky však v minulých letech v Edenu utráceli také za zahraniční borce. Deset těch nejhodnotnějších najdete v následujících kapitolách.

Když do Slavie dorazil v létě roku 2016 za 1,4 milionu eur z Rumunska Michael Ngadeu, moc výrazně nepůsobil. Poměrně rychle ale přesvědčil o svých kvalitách, ze středu zálohy se přesunul na post stopera, kde patřil k nejlepším v lize. Kamerunský reprezentant během tří let v Edenu získal dva tituly a následně odešel za čtyři a půl milionu eur do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu loni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v minulém ročníku hrával skoro pravidelně v základní sestavě - v 25 ligových zápasech dal pět branek a na dalších pět nahrál. V tom současném spíše paběrkuje starty jako střídající hráč. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Průkopníci ze Skandinávie. 20 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou Když podepisoval smlouvu, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 33 milionů korun, Slavia však z něj zaplatila o pár milionů víc. Sešívaní by jednou na jeho dalším prodeji možná mohli vydělat. Foto: Profimedia.cz

Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. 9 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Předloni v létě přestoupil za osm milionů eur do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník či křídelník Simion Michez se narodil v Belgii a tuto zemi také reprezentoval v mládežnických kategoriích, nyní je však na soupisce národního týmu Kamerunu do 23 let. Slavia aktuálně dvaadvacetiletého borce získala letos v létě z Beerschotu za 2,2 milionu eur a v Edenu věří, že by jednou na jeho přestupu mohli slušně vydělat. Do té doby by měl mužstvu pomoci k nějaké trofeji. Zahraniční klenoty. 5 cizinců Slavie, na kterých mohou v Edenu pořádně vydělat Talentovaný mladík se zatím v českém prostředí rozkoukává, ale nemuselo by to dlouho trvat, než se stane pevným článkem sešívané sestavy. Předpoklady k tomu rozhodně má. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Na konci prosince oslaví El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila letos v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Zdá se, že to byla dobrá volba. 6 fotbalistů z Afriky v kádru Slavie. Jaká je jejich tržní cena podle portálu TransferMarkt? Herním stylem připomíná Davida Juráska a ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřích Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčuje skvělými výkony. Jeho tržní cena letí rychle nahoru a momentálně dosahuje sedmi milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve loni a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Naneštěstí pro pražský klub je od září na marodce se zlomeninou jařmového oblouku v obličeji a do konce roku se na hřišti neobjeví. Foto: Profimedia.cz

O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně jednadvacetiletý mladík však na konci loňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes pět desítek zápasů v české lize a ve statistikách sedm gólů a čtyři asistence. Sedmkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na osm a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Rumunský ofenzivní záložník Alexandru Baluta přišel do Slavie v roce 2018 z Craiovy, kde byl kapitánem a jedním z lídrů mužstva. Sešívaní za něho zaplatili přes dva a půl milionu eur a v té době se stal nejdražší posilou Slavie v historii. Vysoká očekávání však nenaplnil. Tohle se fakt nepovedlo. 7 nejhorších posil Slavie, které do Edenu přivedl trenér Trpišovský Poté, co se nevešel na soupisku týmu pro Ligu mistrů, odešel na hostování do Liberce. V dresu Slovanu se mu sice dařilo, po návratu do Edenu už ale šanci nedostal, tak tuzemskou ligu opustil a zamířil do maďarského celku Puskás Akadémia. Foto: Profimedia.cz

V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ale z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný Nigerijec dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do reprezentace své země a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Cenný tým. Takto by vypadala nejdražší sestava Slavie z hráčů, které přivedl do Edenu kouč Trpišovský Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (144), nedal víc gólů (38), ani nezaznamenal větší počet asistencí (19). Už dlouho dopředu bylo jasné, že v létě roku 2023 Eden opustí. Loučil se jako klubová legenda a zamířil zadarmo do Červené Hvězdy Bělehrad. Foto: Profimedia.cz

Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, za kterou ho Sparta o rok dříve získala. Navzdory rivalitě. 11 nejznámějších hráčů, kteří si zahráli v dresu Sparty i Slavie Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Podle portálu TransferMarkt za něho sešívané zaplatili čtyři miliony eur a dodnes je nejdražší posilou klubu v historii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za „krysu" a v každém souboji pražských „S" mu to dávali pořádně pocítit. Na jaře roku 2022 Eden opustil za stejnou částku, za jakou tam přišel, a zamířil do čínské ligy. Foto: Profimedia.cz