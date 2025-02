Drahé pralinky. 5 belgických reprezentantů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

Pokračování 4 / 6

3. Amadou Onana (23 let) – 55 milionů eur

Everton v létě roku 2022 přivedl do Goodison Parku za 35 milionů eur z francouzského Lille jeden z nejvýraznějších současných belgických talentů – Amadoua Onanu. Urostlý borec se překvapivě rychle adaptoval na anglický fotbal a podával nadprůměrné výkony. I proto se dočkal pozvánky do národního týmu a na konci roku 2022 odcestoval na mistrovství světa do Kataru, kde nastoupil do dvou zápasů. Zahrál si také na Euru v Německu. Celkem už v reprezentaci zvládl 20 střetnutí.

Jeho tržní cenu odhadoval na začátku loňských prázdnin portál TransferMarkt na 50 milionů eur, Aston Villa však poté, co prodala za velké peníze Douglase Luize, neváhala zaplatit za talentovaného mladíka skoro 60 milionů eur a hráče si pojistila do roku 2029.

Foto: Profimedia.cz