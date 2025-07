Drahé klenoty. 6 českých fotbalových reprezentantů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

Část 1 / 7



Pokud chtějí čeští reprezentanti uspět a postoupit na světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Severní Americe, musí vyhrát všechny zbývající zápasy ve skupině a snažit se nastřílet co nejvíc branek. Tým by měli táhnout především ti nejlepší a nejzkušenější hráči, kteří mají zároveň nejvyšší tržní cenu. Kteří to jsou podle renomovaného portálu TransferMarkt, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 7 6. Pavel Šulc (Viktoria Plzeň) – cca 247 milionů korun Pavel Šulc se stal kometou předminulého ročníku nejvyšší české soutěže. Momentálně čtyřiadvacetiletý borec v předchozích letech putoval z hostování na hostování – zahrál si v Jihlavě, v Opavě, v Českých Budějovicích a v sezoně 2022/23 na sebe výrazně upozornil v Jablonci. Na cestě vzhůru. 6 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru Trenér Koubek dal talentovanému mladíkovi po návratu ze severu Čech důvěru v prvním týmu Viktorie, a on se mu odvděčil 18 góly a šesti asistencemi v 31 zápasech sezony 2023/24. Osmkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Jeho výkony nenechaly chladným ani stavitele národního týmu Ivana Haška, který jej nominoval do týmu, jenž odcestoval na mistrovství Evropy do Německa. V Plzni má podepsanou smlouvu do roku 2026 a na západě Čech si mohou spokojeně mnout ruce, protože na něm mohou brzy solidně vydělat. Jeho cenu odhaduje portál TransferMarkt na necelých 250 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 5. Martin Vitík (Bologna FC 1909) – cca 271 milionů korun Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, zabydlel se v základní sestavě letenského týmu. Aktuálně dvaadvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku 2022/23 si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci, v tom následujícím měl po 27 odehraných zápasech na kontě čtyři góly a v minulé sezoně na tom prakticky stejně. Vědělo se, že na něm Sparta může slušně vydělat, a to se také před pár dny stalo. Letenští i s případnými bonusy mohou na českém mladíkovi vydělat kolem 15 milionů eur. V reprezentaci dospělých zatím odehrál pět zápasů, v kategorii do 21 let jich má na kontě osmnáct a dal v nich dva góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 4. Ladislav Krejčí (Girona) – cca 296 milionů korun Ladislav Krejčí vyměnil moravskou metropoli za Letnou v roce 2019. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let byl považován za slibný talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. Fotbalové (super)talenty. 11 hráčů, kteří od roku 2009 vyhráli anketu o nejlepšího českého dorostence Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje stoprocentně naplnil. Na Letné odehrál během pěti sezon 109 ligových utkání, v nichž nastřílel 34 branek a zaznamenal deset asistencí. Smlouvu měl podepsanou do roku 2025, ale na začátku loňského července přestoupil do španělské Girony, které se upsal do roku 2029. Sparta za něj inkasovala osm milionů eur. Na Pyrenejském poloostrově se nějaký čas rozkoukával, ale dokázal se poměrně rychle adaptovat a získal si stálé místo v sestavě. V premiérovém ročníku odehrál v La Lize 29 utkání a dal dvě branky. Jeho tržní cena vyrostla podle portálu TransferMarkt na 12 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 2. – 3. Adam Hložek (TSG 1899 Hoffenheim) – cca 444 milionů korun Už jako velmi mladý patřil Adam Hložek ke klíčovým hráčům Sparty Praha a k nejlepším fotbalistům v tuzemské Fortuna lize. Nebylo divu, že se o jeho podpis na smlouvě ucházely velké a bohaté kluby. Psalo se o zájmu Neapole, Interu Milán a Juventusu, ale také anglického West Hamu United. Nakonec přestoupil v roce 2022 za 13 milionů eur do Leverkusenu. V Bayeru se ale během dvou sezon nedokázal nastálo prosadit do základní sestavy. S klubem sice vyhrál v minulé sezoně Bundesligu i německý pohár DFB-Pokal, a dostal se do finále Evropské ligy, ale jeho vytížení nebylo takové, jaké si asi představoval, takže nebylo překvapením, když se psalo o jeho možném přesunu do jiného působiště. Ofenzivní elita. 13 nejlepších útočníků Sparty za posledních 30 let Vypadalo to, že má nakročeno do Leicesteru a bude hrát anglickou Premier League, nakonec ale loni v srpnu překvapivě zamířil do Hoffenheimu, který za něho poslal do Leverkusenu 18 milionů eur a udělal z něj nejdražší klubovou posilu v historii. Jeho úkolem bylo pomoci zachránit Hoffenheim v Bundeslize a to se podařilo. V 27 zápasech dal osm branek a připsal si k nim tři asistence. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2. – 3. Tomáš Souček (West Ham United) – cca 444 milionů korun Jedním z nejskloňovanějších českých fotbalových jmen je v posledních letech jméno Tomáše Součka. V lednu roku 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena vyskočila nahoru a mezi lety 2021 a 2022 činila 45 milionů eur. Nyní je už opět níž, přesto je momentálně druhým nejdražším českým reprezentantem. Jejich ceny (asi) porostou. Kolik nyní stojí 3 nováčci v české fotbalové reprezentaci? V národním týmu dosud odehrál 81 utkání a nastřílel 15 branek. V historickém žebříčku českých a československých reprezentantů mu patří podle počtu startů 11. místo, o které se dělí s Vladimírem Šmicerem. Pokud odehraje zbývající zápasy v kvalifikaci o postup na mistrovství světa, posune se na 10. příčku před Jiřího Němce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 1. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) – cca 666 milionů korun Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Sampdoria od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen. Krásné vzpomínky. Připomeňte si 15 nejslavnějších výher české fotbalové reprezentace Fantasticky se mu povedla sezona 2021/22, kdy v 27 bundesligových utkáních nastřílel 24 branek. Od té další byl poměrně často na marodce, pokud byl ale zdravý, patřil k nebezpečným ofenzivním zbraním týmu kouče Xabiho Alonsa. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na 27 milionů eur. V ročníku 2024/25 byl znovu ve formě. V 31 ligových zápasech nasázel soupeřům 21 branek a šestkrát byl nejlepším hráčem na hřišti. Přesné zásahy si zapsal i v Lize mistrů a německém poháru DFB-Pokal. Smlouvu s Bayerem má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz