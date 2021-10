Draft po Naganu. Připomeňte si 5 Čechů, na které tehdy nejdříve ukázaly kluby z NHL

Jaroslav Kristek (Buffalo Sabres) – 50. místo

Zlínský odchovanec Jaroslav Kristek se stal v draftu roku 1998 kořistí Buffala. Sabres si ho vybrali ve druhém kole jako 50. hráče v celkovém pořadí. To už hrál pravidelně extraligu seniorů a dokazoval, že má velký hokejový talent.

Ihned po draftu zamířil do zámoří, kde pak dva roky působil v juniorské lize WHL v celku Tri-City Americans. A vedl si naprosto famózně. V prvním ročníku nasbíral 86 bodů (38+48) v 70 zápasech, v dalším 51 bodů (26+25) ve 45 utkáních. Na přelomu let 1999/2000 byl členem českého juniorského týmu, který vyválčil zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let.

Další dva roky pak (marně) bojoval o šanci zahrát si v NHL ve farmářském mužstvu Rochester Americans, ale dočkal se jí až v sezoně 2002/03. Sabres mu dali příležitost v šesti zápasech, v nich ale nedokázal bodovat. Většinu ročníku nadále působil v AHL, načež to v zámoří zabalil a vydal se zpátky do české extraligy. Neposílil však mateřský oddíl, nýbrž České Budějovice. Až o dva roky později se vrátil do Zlína a hned pomohl Beranům ke stříbrné medaili. Stejný kov vybojoval o tři roky později s Karlovými Vary a o sezonu později se v západočeském klubu radoval z mistrovského titulu.

Ve sbírce úspěchů má také slovenský titul s Košicemi a dvě zlaté medaile z běloruské nejvyšší soutěže. Na konci kariéry - mezi lety 2017 a 2020 - působil v nižších francouzských ligách.