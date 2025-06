Draft NHL se blíží. Kteří čeští mladíci by se mohli umístit nejvýše?

Český hokej zažil úspěšný draft v minulém roce, kdy kluby nejprestižnější ligy světa ukázaly na třináct zástupců naší země. To je nejlepší bilance od roku 2005, v minulosti však byla tuzemská půda pro zámořské skauty ještě úrodnější. Dosavadní rekord padl v roce 2001, kdy draftem prošlo 31 mladých borců z Čech, Moravy a Slezska. Kdo v jejich stopách půjde letos? V následujících kapitolách najdete pět osmnáctiletých talentů, kteří by se mohli umístit nejvýše.

Na reprezentační úrovni má za sebou hned dva světové šampionáty do 18 let, přičemž na jeho letošní edici byl nejproduktivnějším hráčem českého týmu. Má také dvě stříbrné medaile z Hlinka Gretzky Cupu.

Václav Nestrašil

Velký vzor má ve svém starším bratrovi Andrejovi, který to svého času rovněž dotáhl až do NHL a v současnosti je oporou extraligového Třince. Podobně jako on, také o šestnáct let mladší Václav je vysokým fyzicky velmi dobře vybaveným křídelníkem, který dokáže hrát neúnavně, tvrdě a je pro tým důležitým článkem při hře s pukem i bez něj.

Odchovanec Slavie prošel také dorostem konkurenční Sparty, před rokem však Evropu opustil a ve svém rozvoji pokračoval v juniorské USHL. V nadcházející sezoně by měl působit v univerzitní NCAA v týmu University of Massachusetts, záležet však bude také na tom, kdo si jej vybere v draftu NHL. Na řadu by měl přijít pravděpodobně ve druhém kole.

Foto: Ronald Hansel - Juniorský hokej