DRAFT NHL 2016: 6 hráčů, kteří šli na řadu v prvním kole, ale nenaplnili svůj potenciál

Kluby v NHL mají perfektně propracovaný systém skautingu. Odborníci na mládežnický hokej se při hodnocení talentovaných teenagerů málokdy mýlí a většinou dokážou odhadnout hráče ještě dříve, než projde draftem NHL. I oni se ale někdy spletou.
Mladí hokejisté, kteří projdou prvním kolem draftu NHL, mají většinou velké předpoklady k tomu, aby prožili v nejprestižnější zámořské lize dlouhou a úspěšnou kariéru. Mnohým se to podaří, ovšem někteří, byť byli považováni ve věku 18 let za mimořádné talenty, se v NHL neprosadí.
V roce 2016 sáhlo Toronto jako první v pořadí po Austonovi Matthewsovi a jako šestý byl z osudí vyloven Matthew Tkachuk, který se stal první volbou Calgary. Oba jsou dnes mimořádnými osobnostmi NHL. Mezi hodně povedené výběry patří též Clayton Keller či Charlie McAvoy. Prvním kolem ale prošlo také několik hráčů, jejichž kariéra v NHL se rozhodně nedá považovat za úspěšnou. Šest borců, kteří nedokázali naplnit svůj potenciál, najdete v následujících kapitolách.
6. Logan Brown (USA) – 11. výběr (Ottawa Senators)
Bilance v NHL: 99 zápasů – 26 bodů (7+19)
Po Austonu Matthesovi, Matthewovi Tkachukovi a Claytonovi Kellerovi byl Logan Brown nejvýše postaveným z 54 Američanů, kteří prošli draftem v roce 2016. Skoro dvoumetrový útočník má v žilách hokejovou krev, jelikož jeho otec Jeff odehrál v NHL přes sedm stovek utkání, ve kterých zaznamenal skoro šest set bodů – a to hrával na postu obránce.
O Loganovi skauti soudili, že je talentovaným útočníkem s dobrými defenzivními instinkty. Díky mohutné postavě a síle na puku měl být jedním z dominantních hráčů v NHL. Bronzového medailistu ze světových šampionátů hráčů do 18 a 20 let si vybrala jako jedenáctého v celkovém pořadí Ottawa, pro niž to byla první volba. Jak se ale ukázalo, nebyla příliš šťastná.
Brown sice už v ročníku 2017/18 zasáhl do NHL a odehrál první čtyři utkání, ale do sestavy Senators se nikdy nedokázal prosadit a většinu času trávil ve farmářském týmu v soutěži AHL. Nic se na tom nezměnilo ani poté, co v roce 2021 odešel do St. Louis. Sezonu 2023/24, kdy byl hráčem Tampy Bay, pak celou promarodil a v té minulé hrál pouze v AHL. Před nadcházejícím ročníkem podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Los Angeles, ale zcela jistě jej odstartuje opět ve farmářském celku v AHL.
5. Henrik Borgström (Finsko) – 23. výběr (Florida Panthers)
Bilance v NHL: 111 zápasů – 26 bodů (13+13)
Finský útočník Henrik Borgström hrál v době draftu v klubu IFK Helsinky, následně ale domovinu opustil a vydal se do univerzitní zámořské ligy NCAA. Během dvou sezon tam ukázal velmi slušný potenciál. V ročníku 2017/18 odehrál první čtyři utkání v NHL a v tom dalším dokonce padesát. Pak už to ale tak slavné nebylo a před sezonou 2020/21 se vrátil do vlasti, opět do IFK.
V zámoří jeho práva zatím získalo Chicago, s nímž v roce 2021 podepsal dvouletou smlouvu, ale v dresu Blackhawks strávil jen jeden rok a zamířil do Washingtonu, za který odehrál jediné střetnutí, jinak byl na soupisce farmářského týmu. Po ročníku 2022/23 udělal za kariérou v NHL tečku. Vrátil se do Evropy, minulé dvě sezony působil ve švédském HV71 a od té následující bude hráčem švýcarského Fribourgu-Gottéron.
4. Olli Juolevi (Finsko) – 5. výběr (Vancouver Canucks)
Bilance v NHL: 41 zápasů – 3 body (2+1)
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říká známá lidová moudrost. Finský zadák Olli Juolevi by o tom mohl povídat. V draftu roku 2016 byl nejvýše postaveným obráncem a už jako po pátém hráči v celkovém pořadí po něm chňapl Vancouver. To měl za sebou výbornou sezonu v zámořské juniorské lize OHL v dresu celku Ontario Knights a po draftu odehrál ve stejném klubu další neméně povedený ročník, který korunoval vítězstvím Memorial Cupu a zlatou medailí z mistrovství světa juniorů, kde byl nejlepším nahrávačem mezi beky.
Sezonu 2018/19 začal ve farmářském celku Vancouveru, ale počítalo se s tím, že během ní naskočí do NHL. Naneštěstí se však zranil, musel na operaci kolena a z debutu v elitní lize nebylo nic. Když se dal do kupy, moc dlouho zdravý nezůstal. V dalším ročníku se opakoval podobný scénář. I když se do hry po třech týdnech vrátil, sezona byla přerušena a později zrušena kvůli globálnímu koronavirovému běsnění.
V ročníku 2020/21 naskočil do 23 utkání a vstřelil dva góly, pak byl ale vyměněn na Floridu, Panthers jej ale záhy umístili na seznam nechtěných hráčů a opět měnil působiště, když jej hodlal vyzkoušet Detroit, v jehož dresu odehrál posledních osm střetnutí v NHL, aniž by v nich zaznamenal jediný bod. V další sezoně byl hráčem Anaheimu, ale hrál pouze v AHL. V roce 2023 se vrátil do Evropy a přes švédskou Timru se dostal domů, konkrétně do Tappary Tampere, kde má podepsanou smlouvu do roku 2026.
3. Lucas Johansen (Kanada) – 28. výběr (Washington Capitals)
Bilance v NHL: 9 zápasů – 2 body (0+2)
Až jako 28. v pořadí se dostali v draftu 2016 ke slovu zástupci Washingtonu a svou první volbou potěšili kanadského beka Lucase Johansena. Tehdejší hráč klubu Kelowna Rockets v juniorské lize WHL imponoval skautům rychlostí a dobrou přihrávkou.
Od sezony 2017/18 už hrál mezi dospělými v AHL, ale prvního startu v NHL se dočkal až v ročníku 2021/22. Do sestavy Capitals se ale nikdy nedokázal prosadit. Jeho bilance v prestižní zámořské lize čítá jen devět utkání v základní části a dvě další v play-off. Nyní ho čeká druhá sezona v dresu celku Henderson Silver Knights v AHL.
2. Riley Tufte (USA) – 25. výběr (Dallas Stars)
Bilance v NHL: 23 zápasů – 3 body (2+1)
Americký útočník Riley Tufte je podobný případ jako český forvard Martin Frk – ve farmářských týmech v AHL mu to jde skvěle, ale jakmile dojde na NHL, je to už horší. V draftu roku 2016 se stal vůbec první volbou Dallasu, ale v klubu tento výběr zřejmě nepovažují za šťastný.
Bronzový medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2018 se po draftu rozhodl dát přednost studiu a nepodepsal profesionální kontrakt. Do NHL nakoukl až v sezoně 2021/22, kdy naskočil do deseti utkání, protože se ale během čtyř let v texaském klubu neprosadil, zamířil jako volný hráč do Colorada. Ani tam to ale nebylo lepší a čas trávil hlavně ve farmářském mužstvu v AHL. Loni v létě podepsal roční smlouvu s Bostonem, kterou letos prodloužil o další ročník, který však bezpochyby začne opět v AHL.
1. German Rubcov (Rusko) – 22. výběr (Philadelphia Flyers)
Bilance v NHL: 4 zápasy – 0 bodů
Žádný z hokejistů, kteří se v roce 2016 objevili v prvním kole draftu, neodehrál v NHL méně utkání než ruský útočník German Rubcov. Skautům na něm imponovala jeho šikovnost a hokejová chytrost, ale také dobré defenzivní kvality. Po draftu zamířil do zámořské juniorské ligy QMJHL, kde ukazoval nadějné výkony a s týmem Acadie-Bathurst Titan vyhrál nejen ligovou soutěž, ale také prestižní Memorial Cup.
Do NHL pronikl v sezoně 2019/20, naskočil však jen do čtyř utkání, v nichž nebodoval, a tím jeho mise v nejslavnější hokejové soutěži skončila. Další ročník byl na hostování v Soči a hrál v KHL, pak se do Ameriky ještě vrátil, ale působil už jen v AHL. Od roku 2022 je hráčem Spartaku Moskva.
