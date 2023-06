DRAFT NHL 1990: Připomeňte si 4 hráče, kteří šli na řadu dříve než Jaromír Jágr

V roce 1996 vyhrál s Coloradem Stanley Cup, o rok později odešel na sedm let do San Jose a dlouhou šestnáctiletou zámořskou kariéru ukončil v Arizoně. Mistr světa z roku 1994 dal v NHL dohromady 266 branek a přidal 405 asistencí.

Na pomyslné bronzové pozici v draftu roku 1990 se umístil Keith Primeau. Kanadského centra si vybral Detroit, v jehož barvách vydržel mistr světa z roku 1997 a účastník olympijských her v Naganu pět let.

První dva ročníky mu příliš nevyšly, ve třetím ale posbíral 71 kanadských bodů a následně zamířil do St. Louis. Působil také v New Yorku Rangers, Pittsburghu, Edmontonu, Phoenixu a Philadelphii, v zámoří odehrál více než tisíc zápasů a připsal si v nich přes 750 kanadských bodů. Kariéru zakončil v rodném Liberci.

Owen Nolan – 1. pozice (Quebec Nordiques)

Jedničkou draftu v roce 1990 se stal křídelní útočník Owen Nolan, který s Kanadou vyhrál v roce 1997 mistrovství světa a o pět let později triumfoval na olympiádě v Salt Lake City. Nolana draftoval Quebec a talentovaný útočník zaznamenal už ve druhé sezoně 73 kanadských bodů.

V sezoně 1995/96 zažil stěhování do Colorada, ve stejném ročníku byl ale vyměněn do San Jose, za které hrál až do sezony 2002/03. To přišel další trejd, tentokrát do Toronta. Nolan si zahrál také za Arizonu, Calgary a Minnesotu. V NHL odehrál více než 1200 zápasů, v nichž zaznamenal 925 kanadských bodů. Kariéru ukončil v roce 2010.

Foto: Profimedia.cz