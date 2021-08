Draft 2011. Pět Čechů, kteří šli na řadu dříve než Ondřej Palát, ale nikdy si nezahráli v NHL

Byl jediným českým brankářem draftu 2011. Davida Honzíka ulovil Vancouver, osmadvacetiletý gólman se ale do NHL nikdy nedostal. Tři roky chytal v zámoří, pak se však vrátil domů a působil mimo jiné v Karlových Varech, ve Spartě, Slavii či Litvínově. V průběhu loňského ročníku zamířil do Třince a teď je ve slovenské Nitře.

Stejným draftem jako Ondřej Palát prošel i Matěj Stránský, jenž poslední dvě sezony odehrál za Třinec a v uplynulém extraligovém ročníku se stal nejlepším střelcem soutěže. Odjel taky na mistrovství světa, to mu však příliš nevyšlo, a teď se chystá na sezonu ve Švýcarsku. V draftu na něj ukázal Dallas a Stránský odehrál čtyři dobré sezony ve farmářské AHL. Do NHL však nikdy nenakoukl, a tak v roce 2017 svou zámořskou misi ukončil a zamířil do Čerepovce.

Richard Nedomlel – Detroit Red Wings

Tehdejším draftem NHL prošel i Richard Nedomlel, na kterého ukázal Detroit. Ovšem ani on se do nejlepší hokejové soutěže světa neprobojoval. Osmadvacetiletý obránce byl v zámoří šest let, okusil AHL, v roce 2016 to ale zabalil a vrátil se domů. V extralize si nejprve zahrál za Spartu, poté byl v Mladé Boleslavi a teď se chystá na čtvrtou sezonu v Hradci Králové.

Foto: Profimedia.cz