Draft 2011. 5 Čechů, kteří šli na řadu dříve než Ondřej Palát, ale nikdy si nezahráli v NHL

V draftu na něho ukázal Dallas a Stránský odehrál čtyři dobré sezony ve farmářské AHL. Do NHL však nikdy nenakoukl, a tak v roce 2017 svou zámořskou misi ukončil a zamířil do Čerepovce.

Coby 168. hráč v pořadí prošel draftem roku 2011 Daniel Přibyl, na něhož ukázal Montreal. Útočník, který právě v sezoně 2010/11 odehrál premiérové extraligové zápasy za Spartu, kde hrál až do minulého ročníku, během něhož zamířil do Mladé Boleslavi. Zkoušel se prosadit i v Calgary, jeho kariéru však zabrzdily vleklé zdravotní problémy, kvůli nimž čtyři roky neodehrál ani jeden zápas.

Richard Nedomlel – Detroit Red Wings (175. v celkovém pořadí)

Draftem NHL v roce 2011 prošel i Richard Nedomlel, na kterého ukázal Detroit. Ovšem ani on se do nejlepší hokejové soutěže světa neprobojoval. Urostlý obránce byl v zámoří šest let, okusil AHL, v roce 2016 to ale zabalil a vrátil se domů. V extralize si nejprve zahrál za Spartu, chvíli hostoval v Mladé Boleslavi a více než čtyři sezony působil v Hradci Králové. Převážkou část minulého ročníku strávil v Liberci a o toho příštího bude hájit barvy Třince.

