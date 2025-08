DRAFT 1990: 4 hráči, kteří šli na řadu dříve než Jaromír Jágr. Jak se jim v NHL vedlo?

S kalifornským klubem se rozloučil v roce 2004. Do San Jose vstoupil nedlouho po vzniku klubu a pomohl jej výrazně etablovat na mapě soutěže. Ihned po skončení hráčské kariéry začal pro klub pracovat jako člen trenérského týmu a pracuje tam dodnes.

Se svou spolehlivostí a disciplínou se okamžitě zařadil mezi největší opory týmu a získal obrovský respekt fanoušků. Jeho styl hry byl ideální pro play-off, kde si během sedmi sezon zahrál se Žraloky šestkrát a v roce 2004 to s týmem dotáhl až do finále Západní konference.

Kanadský útočník Mike Ricci je vrstevníkem Jaromíra Jágra a v draftu roku 1990 šel na řadu těsně před ním. Nikdy neohromoval produktivitou, ale na přelomu tisíciletí patřil k nejlépe bránícím útočníkům v NHL. Během sezony 1997/98 se z Colorada jako ostřílený veterán s titulem mistra světa z roku 1994 a prstenem za vítězství Stanley Cupu o dva roky později přesunul do San Jose, kde se stal kultovním hráčem.

Keith Primeau – 3. pozice (Detroit Red Wings)

Bilance v NHL: 909 zápasů – 619 bodů (266+353)

Bilance v play-off NHL: 128 zápasů – 57 bodů (18+39)

Týmové a individuální trofeje v NHL: –

Na pomyslné bronzové pozici v draftu roku 1990, tedy o dvě příčky výš než Jaromír Jágr, se umístil Keith Primeau. Obrovitého, téměř dvoumetrového kanadského centra si vybral Detroit, v jehož barvách vydržel mistr světa z roku 1997 a účastník olympijských her v Naganu pět let. Další sezonu hrál za Hartford a po přesunutí klubu působil v Carolině. Od roku 1999 až do roku 2006 byl hráčem Philadelphie, kde zastával funkci kapitána mužstva. V základní části NHL odehrál 909 zápasů a posbíral 619 bodů (266+353), dalších 128 duelů a 57 bodů přidal v play-off.

