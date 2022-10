Dovedl Baník k titulu, hrál Ligu mistrů ve Spartě. Kde je konec Miroslavu Matušovičovi?

Takto se Miroslav Matušovič radoval na Letné v dresu Baníku. Později ale z Ostravy přestoupil do Sparty. (Foto: Profimedia.cz)

Fanoušci Baníku Ostrava hltali příběh o tom, jak talentovaný fotbalista, který dříve uklízel na Bazalech a snil o tom, že si zahraje v lize, dovedl v sezoně 2003/04 tým k titulu. Tehdy čtyřiadvacetiletý útočník patřil mezi největší ligové hvězdy, v Ostravě ho lidé doslova milovali a div ho nenosili na rukou.

Matušovič si slávu užíval. Jeho image – dlouhé blonďaté vlasy - , to byl v celém kraji obrovský hit. Fanoušci na zaplněných Bazalech v každém zápase hlasitě vyvolávali jeho jméno, on se jim za to odvděčil osmi góly a několika přihrávkami, ze kterých dokázal vytěžit maximum Marek Heinz.

9 českých útočníků, za které Sparta zaplatila 20 milionů korun či víc

Baník s tímto útočným duem nenašel v lize konkurenci a ovládl ji. Jenže v sezoně 2004/05 už to tak veselé nebylo. Ostravský tým si místo postupu do Ligy mistrů uřízl pořádnou ostudu v Leverkusenu (prohra 0:5) a neprobojoval se ani do Poháru UEFA. Také v domácí soutěži se ostravskému celku nedařilo a změny byly nevyhnutelné.

Čekalo se, že Matušovič odejde z Baníku hned po mistrovské sezoně, po které se marně pokoušel dostat na Euro do Portugalska. V zimě už ale o jeho odchodu nikdo nepochyboval. Jenže on udělal něco, co se jen tak neodpouští.

V lednu roku 2005 přestoupil za 20 milionů korun do Sparty a fanoušci Baníku ho odsoudili k věčnému zatracení. Docela dlouho ho nepřijali ani lidé na Letné. Vždyť v Baníku byl pro ně „úhlavním nepřítelem“ číslo jedna.

Sparťanští příznivci jeho ostravskou minulost nakonec vstřebali, Matušovič pomohl Pražanům ke dvěma titulům a zahrál si i v Lize mistrů. Všeobecně se od něj ale čekalo víc, díru do světa na Letné rozhodně neudělal. V roce 2009 ho proto Sparta pustila do kyperského Apollonu Limassol.

Matušovič asi čekal, že na Kypru oživí dříve tak dobře nastartovanou kariéru, jenže to už nikdy nedokázal. Po roce se vrátil domů, ale v Baníku, Spartě ani jiném ligovém týmu už nezakotvil. Naopak, objevil se v rodném Havířově. Stála o něj druholigová Karviná nebo Ústí nad Labem, on ale preferoval návrat za hranice. Znovu se proto vydal do Limassolu, po roce byl ale opět zpět.

A jak je ne tom Matušovič v současnosti? Jednačtyřicetiletý chlapík je sportovním manažerem v divizním týmu Havířova. Když ale před 18 lety na ostravské radnici slavil titul, možná si budoucnost představoval trochu jinak…