Dostanou víc. 3 čeští hokejisté, kteří by si v příští sezoně NHL měli finančně polepšit

Poslední rok kontraktu běží například Martinu Hanzalovi, Romanu Polákovi či Lukáši Radilovi. Co s nimi bude? To se teprve uvidí. O svou budoucnost by se ale neměli bát jiní tři čeští hokejisté, kteří by si měli finančně polepšit. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.