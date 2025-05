Dostanou ve Viktorce ještě šanci? 3 cizinci Plzně, kteří jsou na hostování v zahraničních klubech

Plzeňský kouč Miroslav Koubek měl v sezoně 2024/25 poměrně široký kádr, takže někteří kmenoví hráči se do něj nevešli a museli na hostování do jiných klubů. Jsou mezi nimi i tři cizinci. Vrátí se nyní do Štruncových sadů, nebo ze západočeského oddílu definitivně zmizí? O které borce jde, na to odpovídají následující kapitoly.