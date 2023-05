Dostanou ve Viktorce ještě šanci? 3 cizinci Plzně, kteří hostují v jiných klubech

Pětadvacetiletý brazilský záložník loni odehrál dobrou a produktivní sezonu za Pardubice, odkud jej v létě přivedla Plzeň. Ve Viktorce se ale Cadu neprosadil, v lize odehrál jen dva duely a odešel na hostování do Baníku. V Ostravě nastupuje pravidelně, v lize dal tři góly a přidal nahrávku. Co s ním bude v létě?

Stoper z Beninu loni odehrál dobrou sezonu v Teplicích, kde hostoval ze Slavie. V létě odešel do Plzně, ve Viktorce se ale pětadvacetiletý bek moc neprosadil. V zimě proto odešel hostovat do Brna, se kterým bojuje o záchranu. Ve Zbrojovce si drží místo v základní sestavě.

Matej Trusa (Hradec Králové)

Slovenský útočník přišel loni v zimě z Michalovců do Plzně. Během jara zasáhl do sedmi zápasů, dohromady v nich ale odehrál jen 97 minut. Letos dvaadvacetiletý Matej Trusa hostuje v Hradci Králové, ve dvanácti duelech se však ani jednou neprosadil. V Hradci by měl působit až do června roku 2024.

