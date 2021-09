Dostanou se do Pekingu? 10 Čechů z NHL, kteří se nemusí vejít do olympijské nominace

Hráči jako David Pastrňák, Ondřej Palát, Filip Hronek nebo Jakub Voráček mají účast pod pěti kruhy jistou. Dalších deset českých hokejistů, kteří zasáhli do loňského ročníku NHL (nepočítáme mezi ně brankáře), ale budou muset o své místo bojovat. Kteří Češi z NHL jsou na hraně olympijské nominace? Podívejte se.

Martin Frk Má pořádně tvrdou střelu, umí přesně zamířit, jenže ani to mu na místo v NHL nestačí. Sedmadvacetiletý útočník loni odehrál za Los Angeles jediný zápas a je otázkou, co s ním bude dál. V reprezentaci si připsal jen tři starty v sezoně 2017/18 a šance na to, že si zahraje na olympiádě, moc vysoké nejsou. Foto: Profimedia.cz

Michael Frolík Pamatujete na mistrovství světa, které se hrálo v roce 2019 v Bratislavě? Michael Frolík tehdy řádil a patřil k nejlepším hráčům českého týmu. Jenže v průběhu další sezony přišel o místo v Calgary, pak toho moc nenahrál v Buffalu a loni si připsal jen osm startů za Montreal. Třiatřicetiletý útočník, který se bude snažit prosadit v St. Louis, není v ideální pozici. Foto: Profimedia.cz

Libor Hájek Třiadvacetiletý bek odehrál v uplynulé sezoně 44 zápasů za New York Rangers a v organizaci si vybudoval dobrou pozici. Jenže pevný flek v týmu stále nemá a o své místo se bude muset i nadále rvát. Navíc mu příliš nevyšel světový šampionát v Rize, kde měl patřit k lídrům české defenzivy. Jeho nominace do Pekingu bude hodně na hraně. Foto: Profimedia.cz

Jan Jeník Mladík z Arizony by naopak mohl patřit k tajným trumfům českého týmu. Jednadvacetiletý útočník si v uplynulé sezoně odbyl premiéru v NHL a ve dvou zápasech za tým Coyotes vstřelil dvě branky. Kolik prostoru dostane letos? Foto: Profimedia.cz

David Kämpf Počítalo se s ním pro letošní šampionát v Rize, David Kämpf ale do Lotyšska nakonec neodjel. Šestadvacetiletý útočník má za sebou čtyři sezony v Chicagu, ve kterém se zařadil mezi důležité hráče. Teď je před ním ale nová výzva. Defenzivní útočník zamířil do Toronta, které myslí na Stanley Cup. Pokud se český forvard dokáže v silné konkurenci prosadit, zřejmě pojede i na olympiádu, jestli mu ale bude chybět herní praxe, tak jeho situace bude složitá. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kaše Společně s Kämpfem zamířil do Toronta taky Ondřej Kaše. Pětadvacetiletý útočník si v NHL budoval skvělou pozici, patřil ke klíčovým hráčům Anaheimu, jenže v posledních letech ho provází zdravotní trable. V průběhu ročníku 2019/20 zamířil do Bostonu, ovšem za ten odehrál jen dvacet zápasů. Pokud však bude fit a ve formě, tak má českému týmu rozhodně co nabídnout. Foto: Profimedia.cz

Martin Kaut O své místo v NHL se bude rvát také Martin Kaut. Bývalý pardubický útočník naskočil v sezoně 2019/20 do devíti zápasů, loni už ho ale Colorado poslalo do akce jen pětkrát. Pokud jednadvacetiletý forvard nedostane více prostoru, tak se do Pekingu nejspíš nepodívá. Foto: Profimedia.cz

Dominik Simon Stejně jako Frolík odehrál povedené mistrovství světa na Slovensku. Před minulou sezonou však zamířil z Pittsburghu do Calgary a za to si loni připsal jen jedenáct startů. Kanadské angažmá sedmadvacetiletému útočníkovi nevyšlo, teď je však Dominik Simon zpátky v Pittsburghu. Využije tuto příležitost k restartu? Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil Zajímavé bude také sledovat, v jaké pozici bude Jakub Zbořil. Čtyřiadvacetiletý obránce v uplynulé sezoně odehrál 42 zápasů za Boston a na konto si připsal devět asistencí. V reprezentaci ještě nehrál, to by se ale na olympiádě klidně mohlo změnit. Foto: Profimedia.cz