Dostanou šanci? 3 útočníci ze sparťanské rezervy, kteří se hlásí o místo v Kotalově týmu

Youssouf Dao

Dvaadvacetiletý útočník z Pobřeží slonoviny přišel do Sparty před čtyřmi lety. Doufal, že se vydá ve stopách krajana Bonyho Wilfrieda, to se mu však dosud nepovedlo a do prvního týmu se ještě nedostal. Hostoval v druholigové Vlašimi a nyní působí ve sparťanské rezervě. Dostane se i do Kotalova týmu? Čas ještě má, stále je mu teprve 22 let.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia