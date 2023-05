Dostali se mezi elitu. 8 Čechů z mistrovství světa, kteří v minulosti působili v NHL

Český tým má na mistrovství světa pět posil z NHL. Dalších osm hráčů českého celku v nejlepší lize světa působilo v minulosti. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Marek Langhamer Český tým má na soupisce Karla Vejmelku z Arizony, ten však do šampionátu ještě nezasáhl. Za Coyotes si dva starty připsal i Marek Langhamer, jenž jeden zápas odchytal v ročníku 2016/17 a další přidal v tom následujícím. Pak odešel do Komety, působil taky v KHL, byl ve Finsku a příští rok bude chytat ve Švédsku. Foto: Profimedia.cz

Michal Kempný Dvaatřicetiletý bek, který patří k pilířům současného českého týmu, odešel do NHL v roce 2016 z Omsku. Začínal v Chicagu, následně ale zamířil do Washingtonu a s tím získal Stanley Cup. S organizací podepsal dobrou smlouvu, jenže i vinou zdravotních problémů o svou pozici přišel. Loni za Washington odehrál jen 15 zápasů, před sezonou se zkoušel prosadit v Seattlu, ovšem neuspěl, a tak zamířil do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kundrátek Zkušený obránce debutoval v NHL v sezoně 2011/12, kdy naskočil do pěti duelů za Washington. V dalším ročníku mu Capitals dali šanci v 25 zápasech, ve kterých dal jeden gól a přidal šest nahrávek. V zámoří třiatřicetiletý Tomáš Kundrátek působil ještě další dva roky, prostor v NHL už ale nedostal. Foto: Profimedia.cz

Michal Jordán V NHL hrál taky Michal Jordán. Dvaatřicetiletý bek, jenž má za sebou sezonu ve Švýcarsku, se v nejlepší lize světa poprvé objevil v ročníku 2012/13, kdy zasáhl do pěti duelů v barvách Caroliny. V průběhu následujících dvou let přidal ještě 74 startů. Do statistik se zapsal třemi góly, čtyřmi nahrávkami a 18 trestnými minutami. Foto: Profimedia.cz

Roman Červenka Kapitán české reprezentace byl svého času považován za nejlepšího útočníka působícího v Evropě. Hrál za Petrohrad nebo Omsk, v NHL se ovšem příliš neprosadil. V ročníku 2012/13 odehrál 39 zápasů za Calgary, dal devět branek a zapsal osm asistencí, obě strany však čekaly od vzájemné spolupráce víc. Poté se vrátil do KHL. Foto: Profimedia.cz

Filip Chlapík Pětadvacetiletého útočníka získala ve druhém kole draftu NHL 2015 Ottawa. Filip Chlapík v dresu Senators debutoval v ročníku 2017/18, pevnou pozici si ale v prvním týmu nikdy nezískal. Za kanadský celek odehrál během čtyř let 57 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal šest asistencí. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sedlák Třicetiletý útočník hraje na svém prvním šampionátu, v Rize však patří k nejlepším českým hráčům. Lukáš Sedlák hrál tři roky za Columbus, ze kterého odešel do KHL. Před rokem se do zámoří vrátil a podepsal kontrakt s Coloradem. Za Avalanche odehrál jen tři zápasy, více prostoru pak dostal ve Philadelphii, přesto se v průběhu ročníku rozhodl Ameriku opustit a posílil Pardubice, se kterými se dostal do extraligového semifinále. Foto: Profimedia.cz