Došli až na vrchol. 9 českých fotbalistů, kteří vyhráli Pohár UEFA či Evropskou ligu

Přesto nakonec rozhodlo až prodloužení. Ve 116. minutě se trefil Delfí Geli z Alavésu, k jeho smůle ale do vlastní branky. Z triumfu se radovali i Patrik Berger a Vladimír Šmicer, kteří se na hřiště dostali ve druhém poločase.

Finálové klání mezi Liverpoolem a španělským Alavésem, které se v roce 2001 hrálo v Dortmundu, začalo v jednoznačné režii anglického týmu, který se díky trefám Markuse Babela a Stevena Gerrarda dostal po patnácti minutách do dvougólového vedení. V poločase vedl Liverpool 3:1, po pauze sice Španělé srovnali, Robbie Fowler ale vrátil favoritovi vedení.

Na toto období vzpomínají v ruském Petrohradu velice rádi. Nejprve vyhráli Pohár UEFA a následně i Superpohár. Byl u toho i Radek Šírl, kterému se to povedlo jako prvnímu českému fotbalistovi v historii.

Český reprezentant Tomáš Hübschman během zápasu zahrál nešťastně rukou, dostal žlutou kartu a do bitvy o titul nemohl zasáhnout. Šachtar si ale i bez něj v istanbulském finále poradil s Werderem Brémy, které porazil 2:1 po prodloužení. Hrdinou zápasu se díky bance z 97. minuty stal Jadson.

Rok 2009 byl posledním, kdy se Pohár UEFA hrál. Od další sezony ho nahradila Evropská liga. Zároveň to byl rok, ve kterém se v semifinále střetly dva ukrajinské velkokluby - Šachtar Doněck a Dynamo Kyjev.

V sezoně 2009/10 zažila premiéru Evropská liga, do jejichž statistik se ihned zapsal český fotbalista. Celou finálovou bitvu mezi Atlétikem Madrid a Fulhamem odehrál bek Tomáš Ujfaluši.

Petr Čech - Chelsea (2013)



Zklamání z vyřazení v Lize mistrů je zapomenuto. Chelsea s Petrem Čechem si spravila chuť ve finále Evropské ligy. (Foto: Profimedia.cz)

Bylo to pro fanoušky Chelsea obrovské zklamání, když se jejich tým v sezoně 2012/13 neprobojoval do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Museli se smířit s faktem, že Blues budou hrát jen „podřadnou“ Evropskou ligu. A navíc pod vedením nenáviděného trenéra Rafaela Beniteze, který vystřídal oblíbeného Roberta Di Mattea, jehož dost nepochopitelně odvolal z funkce majitel klubu Roman Abramovič.

8 největších úspěchů ve fotbalové kariéře brankáře Petra Čecha

Také Petr Čech byl z vyřazení z nejprestižnější klubové soutěže rozčarovaný, ale zároveň novinářům tvrdil, že je to pro mužstvo nová výzva. Nakonec to tak celek kolem Lamparda a Terryho opravdu vzal a jistě dokráčel až do finále, v němž porazil Benfiku Lisabon. Český gólman pomohl k zisku poháru spolehlivým výkonem a po zápase se mohl radovat z třinácté klubové trofeje ve své kariéře.