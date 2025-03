Dominik Hašek a spol. 6 nejhorších přestupových kiksů v historii Buffala Sabres

Část 1 / 7



Od založení klubu v roce 1970 provedli skauti Buffala Sabres řadu obchodů na přestupovém trhu, a mnohé z nich lze označit za velké. Některé se ukázaly jako šťastné, řada jiných byla naopak absolutní katastrofou. Nás teď zajímá ta druhá kategorie. Nechme úplně stranou drafty a výběry mladých nadějí. Zaměřme se pouze na trejdy a podpisy volných hráčů. V následujících kapitolách najdete šest manažerských personálních rozhodnutí, jež se opravdu hodně nepovedly a z nichž mají fanoušci Sabres dodnes noční můry. Figuruje mezi nimi i slavný český hokejista.

Pokračování 2 / 7 1976: Peter McNab ↔ André Savard (Boston Bruins) V roce 1976, poté, co během sezony zaznamenal 56 bodů (24+32), vyměnilo Buffalo amerického centra Petera McNaba za o rok mladšího Kanaďana Andrého Savarda z Bostonu. Dodnes je to jeden z obchodů, který fanoušky klubu budí ze snů. Po přestupu do Bostonu se stal McNab jednou z největších osobností mužstva. V každé ze svých prvních šesti sezon v dresu Bruins zaznamenal aspoň 35 gólů a minimálně 76 bodů. V 595 zápasech, které za Boston zvládl odehrát, nasbíral 587 bodů. Trefy do černého! Nejlepší trejdy v historii každého klubu v NHL Ne, že by byl Savard v Buffalu jen do počtu. Byl to kvalitní centr, který za Sabres naskočil do 467 utkání, ve kterých posbíral 305 bodů. Ke kvalitám McNaba měl však hodně daleko.

Pokračování 3 / 7 1988: Tom Barrasso ↔ Doug Bodger, Darrin Shannon (Pittsburgh Penguins) Šest sezon hájil americký brankář Tom Barrasso branku Buffala. Sabres si talentovaného gólmana vybrali už jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1983 a okamžitě mu dali šanci v NHL. Barrasso naskočil do prestižní soutěže v osmnácti letech rovnou z univerzitního týmu, aniž by kdy hrál v juniorské soutěži, a v premiérové sezoně odchytal 42 zápasů (!). Na konci ročníku se mohl těšit ze zařazení do All-Rookie týmu nejlepších nováčků ligy i do All-Star týmu NHL. Kromě toho získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v soutěži a Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Moc lepších startů bychom v historii NHL asi nenašli. Do Pittsburghu se Barrasso přesunul uprostřed sezony 1988/89, kdy mu bylo teprve 23 let. Buffalu se tehdy moc nedařilo, a tak generální manažer Garry Meehan rozhodl, že je třeba učinit změny v kádru. S Tučňáky se dohodl na trejdu své brankářské jedničky za obránce Douga Bodgera a za mladého útočníka Darrina Shannona, kterého v roce 1988 draftoval Pittsburgh jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí. Barrasso se stal okamžitě klíčovou součástí úspěšného týmu Penguins, který v letech 1991 a 1992 vybojoval Stanley Cup. Bylo známo, že občas pouštěl hloupé góly a dělal chyby, ale měl jednu úžasnou vlastnost – prakticky nedostával branky, které by mohly srazit jeho tým na kolena nebo rozhodovat o porážce. Byl to dříč, na kterého bylo spolehnutí, když šlo do tuhého. Ideální pětka Pittsburghu z 90. let. Samozřejmě s Jágrem a Lemieuxem! Rodák z Bostonu byl taky pěkný bouřlivák. Nejen na ledě. Občas se pohádal s novináři i s fanoušky a tvrdilo se o něm, že je to nafoukaná primadona. Dodnes však drží klubový rekord v počtu vítězství v jedné sezoně. V ročníku 1992/93 jich vychytal třiačtyřicet. Kromě toho je v historických statistikách Pittsburghu evidován jako gólman, který zvládl sezonu (1997/98) s nejnižším průměrem inkasovaných branek na zápas (2,07). V roce 2010 byl uveden do americké Hokejové síně slávy. Co se týče hráčů, které Sabres získali za Barrassa, nebylo to žádné velké terno. Bodger strávil v dresu Sabres osm sezon, ale nikdy nevybočil z průměru, Shannon během necelých čtyř sezon zvládl odehrát za klub jen 52 zápasů, ve kterých dal deset gólů. V roce 1991 byl vytrejdován do Winnipegu.

Pokračování 4 / 7 2001: Dominik Hašek ↔ Vjačeslav Kozlov (Detroit Red Wings) V roce 2001 bylo zřejmé, že se dny Dominika Haška v Buffalu krátí. Český gólman neměl nejlepší vztahy s vedením klubu a chtěl odejít do týmu, s nímž by měl šanci vyhrát Stanley Cup. V časných ranních hodinách 1. července 2001 (přesně hodinu a půl po otevření přestupového okna), byl „upečen“ obchod s Detroitem. Do Buffala putoval Rus Vjačeslav Kozlov, do města automobilů se stěhoval Hašek. Ikonické a nesmrtelné momenty. 15 nejznámějších fotek z hokejové historie Kozlov si však v dresu Sabres moc nepobyl. Odehrál jen 38 zápasů, v nichž zaznamenal devět branek a 13 asistencí, a opět balil kufry – jeho novým působištěm se stala Atlanta. Takže Buffalo za jednoho z nejlepších gólmanů v historii NHL nezískalo prakticky nic. Zato Hašek hned v první sezoně přivedl Detroit ke Stanley Cupu, což pak zopakoval ještě o šest roků později. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 2007: Danny Briére (volný hráč) Na co proboha manažeři Buffala v sezoně 2006/07 čekali? Kapitán týmu Danny Briére kroutil poslední rok smlouvy a čekal, že mu klub nabídne nový kontrakt. Jenže dny běžely a pořád se nic nedělo. Centr, který hájil barvy Sabres od ročníku 2002/03, kdy byl vytrejdován z Phoenixu, patřil přes tři roky k oporám a tahounům mužstva. Ve své poslední sezoně zaznamenal v 81 zápasech 95 bodů (32+63). Opravená historie. Tak by vypadal draft NHL v roce 1996, kdyby skauti věděli Když se vedení klubu konečně rozhoupalo a hodlalo o prodloužení smlouvy jednat, byl už Briére domluvený s Philadelphií, kde pak strávil šest povedených let. Pro fanoušky Sabres jde dodnes o hodně bolestivou vzpomínku, protože Briére je bezpochyby nejlepším hráčem v klubové historii, který zamířil do jiného klubu bez jakékoli hráčské kompenzace. A to dal ještě před odchodem k Flyers jasně najevo, že by v Buffalu rád zůstal až do konce kariéry… Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2007: Chris Drury (volný hráč) Chris Drury odehrál v NHL dvanáct sezon a v devíti z nich nastřílel víc než dvacet branek – nejvíc v ročníku 2006/07, kdy se trefil sedmatřicetkrát. V Buffalu mu po této sezoně končila smlouva a fanoušci očekávali, že klub udělá všechno pro to, aby svou hvězdu udržel. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Stejně jako v případě Dannyho Briéreho však kvůli liknavému jednání v létě zamířil jinam. Vítěz Stanley Cupu z roku 2001 (s Coloradem Avalanche) nakonec podepsal kontrakt s New Yorkem Rangers, kde odehrál poslední čtyři roky své kariéry a v závěrečných třech sezonách dělal kapitána týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 2011: Ville Leino (volný hráč) Finský útočník Ville Leino je jiný případ než předchozí hráči. Kde s jeho příběhem začít? Nejspíš v létě roku 2011, což bylo pro fanoušky Buffala jedno z nejpodivnějších období v posledních letech. Klub měl od roku 2010 nového majitele a na jaře si zahrál v play-off, budoucnost tedy vypadala růžově. Příznivci klubu si malovali, že by mužstvo mohlo hrát o Stanley Cup, ale nic nebylo od pravdy dál než tato očekávání. Před sezonou 2011/12 získali manažeři řadu hráčů, ale žádný se nemohl měřit s Ville Leinem. Finský útočník, který strávil předchozí ročník ve Philadelphii, podepsal s klubem šestiletou smlouvu v hodnotě 27 milionů dolarů a všeobecně se očekávalo, že bude hvězdou ofenzívy. Jenže velké naděje nenaplnil. V Buffalu vydržel tři sezony, během nichž odehrál 137 zápasů a zaznamenal jen 46 bodů. Za každý jeho gól či asistenci tak klub zaplatil 587 tisíc dolarů. Ve své poslední sezoně (2013/14) dokonce vůbec neskóroval, a tak nebylo překvapením, když ho po ní Sabres vyplatili ze smlouvy. Z NHL pak zamířil do Evropy. Nejdříve působil v KHL, pak hájil barvy Växjö ve švédské lize, kde po sezoně 2016/17 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz