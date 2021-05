Domácí špička i zahraničí. Podívejte se, kde by mohl pokračovat Michal Sadílek

Podle portálu ed.nl by však Sadílek mohl pokračovat i ve Fortuna lize. Konkrétně ve Spartě, kterou web zmiňuje. Trenéru Vrbovi by se hráč jeho kvalit určitě hodil, na Letné by si navíc Sadílek mohl zahrál i v evropských pohárech.

A co Slavia?

Do hry o Sadílkovy služby se však může vložit kdokoliv - v zahraničí i doma. Podle hráčova agenta Zdeňka Nehody je o hráče zájem v lepších českých klubech, tudíž Sparta nemusí být jediná, kde by se mohl objevit. Co taková Slavia? Do té by svým herním stylem dokonale zapadl.

