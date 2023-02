Doma není nikdo prorokem. 6 současných francouzských reprezentantů, kteří nikdy nehráli v Ligue 1

Představte si, že by v české fotbalové reprezentaci byla čtvrtina hráčů, kteří nikdy nenastoupili k jedinému utkání v tuzemské nejvyšší soutěži. V našich podmínkách je to skoro nemyslitelné, ale třeba ve Francii nejde o nic mimořádného. V následujících kapitolách najdete šest současných reprezentantů ze země galského kohouta, kteří byli povoláni do národního týmu v posledních dvanácti měsících, a ve francouzské Ligue 1 nikdy neodehráli ani jedinou minutu.

Ibrahima Konaté (23 let) Třiadvacetiletý francouzský zadák Ibrahima Konaté, který od roku 2017 působil čtyři sezony v Lipsku, je velkým talentem a prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry galského kohouta. 194 centimetrů vysoký borec byl v Bundeslize nesmírně platný ve vzdušných soubojích a na vlastní polovině hřiště téměř bezchybný, což mu zajistilo pozornost mnoha bohatých evropských klubů. Velký zájem o jeho podpis projevoval Arsenal, ale Konaté nakonec v roce 2021 zamířil ke konkurenci do Liverpoolu. V mládežnickém věku prošel kluby FC Paříž a Sochaux. V druhém jmenovaném se poprvé objevil na hřišti v soutěži dospělých, ale bylo to pouze v druhé lize. Následně odešel do Německa, takže v Ligue 1 se nikdy neobjevil. Ve francouzském národním celku dosud odehrál sedm utkání. Foto: Profimedia.cz

Théo Hernandez (25 let) Théo Hernandez je bratrem Lucase Hernandeze, který hájí barvy Bayernu a najdete ho také v tomto výběru. Théo je o dva roky mladší a v národním týmu Francie toho odehrál méně, nicméně nastupuje na stejné pozici jako jeho sourozenec, tedy na levé straně obrany, takže se perou o místo. Rychlý zadák fotbalově vyrůstal v Atlétiku Madrid a natolik zaujal městskou konkurenci, že v roce 2017 přestoupil do Realu, kde podepsal šestiletý kontrakt. Na San Bernabeu se ale neprosadil, krátce si zahrál v Realu Sociedad a v roce 2019 se připojil k AC Milán. V italském klubu působí dodnes. V národním celku dosud odehrál 13 utkání a vstřelil dvě branky. Foto: Profimedia.cz

Dayot Upamecano (24 let) Lipsko se v minulých letech zařadilo mezi nejlepší celky v německé Bundeslize. Klub totiž dokáže vyhledávat mimořádně talentované mladíky a dává jim šanci vyniknout. Jedním z těch nejtalentovanějších z posledních let je stoper Dayot Upamecano. Francouzský reprezentant přišel do Lipska v létě roku 2017 z rakouského Salcburku ještě v teenagerovském věku a velmi rychle se stal jednou z opor mužstva. Ve středu obrany patří už několik sezon k nejlepším hráčům v Bundeslize. Upamecano prošel všemi francouzskými reprezentačními výběry a v seniorském týmu má na kontě 12 utkání a jeden gól. Od roku 2021 hájí barvy Bayernu Mnichov. Nejvyšší soutěž ve své vlasti však nikdy nehrál. Foto: Profimedia.cz

Antoine Griezmann (31 let) Útočník Antoine Griezmann už ve 14 letech opustil Francii a zamířil do španělského Realu Sociedad, kde vyrostl v jednoho z nejtalentovanějších hráčů uplynulých let. V devatenácti poprvé nakoukl do La Ligy a během čtyř sezon se vypracoval v žádané zboží na přestupním trhu. Poté, co v ročníku 2013/14 nastřílel v dresu Realu Sociedad ve 34 ligových zápasech 16 branek, přišla nabídka z Atlétika Madrid, kam v létě roku 2014 zamířil za 30 milionů eur. Ve francouzské reprezentaci dosud odehrál 117 utkání, ve kterých nastřílel 42 gólů. Na mistrovství Evropy ve Francii byl jednou z největších hvězd a o jeho služby se ucházely nejbohatší velkokluby, ale až v roce 2019 ale změnil adresu a přestěhoval se za 120 milionů eur do Barcelony. Moc dlouho tam však nepobyl - od sezony 2021/22 už je opět v Atlétiku. Foto: Profimedia.cz

Paul Pogba (29 let) V pouhých čtrnácti letech vyměnil záložník Paul Pogba francouzský klub Le Havre za Manchester United, kde měl vyrůst ve velkou hvězdu. V prvním týmu však odehrál jen tři ligové zápasy a větší šance se nedočkal. V létě roku 2012 proto zamířil do Juventusu Turín, kde se záhy jeho talent rozzářil naplno. Pogba se Starou dámou vyhrál čtyřikrát italský titul a dvakrát domácí Pohár, v roce 2015 přivedl mužstvo až do finále Ligy mistrů, kde podlehlo Barceloně. Ve fantastické formě se představil na mistrovství Evropy před sedmi lety, kde byl oporou francouzské reprezentace, která došla až do finále. Po šampionátu přestoupil za částku 105 milionů eur do Manchesteru United, odkud pár let předtím odcházel jako nechtěný hráč. V dresu s galským kohoutem odehrál 91 zápasů a dal 11 branek. Loni se vrátil do Juventusu, ale kvůli zranění a operaci se ještě na hřišti neobjevil. Foto: Profimedia.cz