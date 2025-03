Doma není nikdo prorokem. 5 současných reprezentantů Francie, kteří nikdy nehráli v Ligue 1

Michael Olise (23 let)

Michael Olise prošel coby teenager akademiemi Arsenalu a Manchesteru City, nikde ale nadlouho nezakotvil. Sedm let pobyl v mládežnických týmech Chelsea, ovšem ani Blues ho zřejmě nepovažovali za velký příslib do budoucna. Až v Readingu se jeho talent naplno projevil a v roce 2021 přestoupil za více než devět milionů eur do Crystal Palace. V londýnském klubu jeho cena vyskočila skoro na šestinásobek, a když na začátku července 2024 přestupoval do Bayernu, německý klub za něj poslal do Anglie 53 milionů eur. Vypadá to, že šlo o dobře investované peníze. Olise patří k pilířům v sestavě bavorského celku. V současné sezoně dal v Bundeslize osm branek a na sedm dalších nahrál. Pět gólů a dvě nahrávky zaznamenal v 11 utkáních Ligy mistrů. V Allianz Areně má třiadvacetiletý mladík podepsanou smlouvu do roku 2029. V národnímtýmu Francie dosud naskočil do čtyř střetnutí.