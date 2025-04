Dokoná Jihlava zázrak a postoupí z baráže do extraligy? Těchto 7 týmů to v minulosti dokázalo

O favoritovi nelítostné baráže je tak jasno, zvlášť poté, co v uplynulých dvou ročnících mužstvo z extraligy sérii pokaždé ovládlo bez jediné porážky. Pohled do minulosti ale ukazuje, že cesta mezi elitu nemusí být zcela uzavřená. V následujících kapitolách najdete celkem sedm týmů, které v novodobé historii extraligy dokázaly v barážové sérii hrané na čtyři vítězné zápasy uspět.

Orli měli v souboji s Jihlavou postup na dosah už po třech zápasech, Dukla se ale nevzdala a sérii po heroickém comebacku dokázala vyrovnat. Rozhodoval tak až sedmý zápas na jihlavském ledě, v němž znojemští s vypětím sil soupeře udolali 3:2 a vůbec poprvé v klubové historii mohli slavit postup do extraligy.

Formát baráže se od založení samostatné české extraligy mnohokrát měnil, ve formě série vítěze první ligy proti poslednímu mužstvu extraligy se poprvé hrál v sezoně 1997/98. Nižší soutěž tehdy ještě nehrála play-off a do bojů o postup tak zamířil přímo vítěz základní části. Jako první si tento formát vyzkoušeli Orli ze Znojma, kteří nestačili na Opavu, o rok později se však o nálet mezi tuzemskou hokejovou smetánku pokusili znovu a tentokrát už úspěšně.

Ani tyto osobnosti však dravým šelmám ze severu neodolaly. Liberec od začátku série diktoval její tempo, a nakonec v ní ztratil jediný zápas. Parta vedená trenérem Josefem Jandačem tak postoupila do nejvyšší soutěže a v té se Bílí Tygři drží dodnes.

Kladenští na sestup do 1. ligy zareagovali kompletní obměnou realizačního týmu a velký průvan proběhl také v hráčském kádru. Mužstva se ujal trenér Zdeněk Müller, jehož cílem bylo zkrátit prvoligovou anabázi slavného klubu na jediný rok. A to se také povedlo.

Jihočeši skončili v základní části extraligy poslední se ztrátou třinácti bodů, takto hladký průběh barážových bojů však nikdo nečekal. Jihlava první zápas ovládla v prodloužení a o den později si z vyprodané Budvar Arény vezla také druhý bod. Nalomeného soka pak dokázala skolit i v obou domácích duelech a po senzačním výsledku 4:0 na zápasy a po pěti letech slavila návrat do extraligy. Mimochodem, celou sérii tehdy odehrál i tehdy dvaadvacetiletý útočník Tomáš Čachotský, který v roli kapitána vede Jihlavu také do letošní baráže.

Zkušenosti s postupem z baráže má i jihlavská Dukla. Ta v sezoně 2003/04 patřila k favoritům 1. ligy, základní část však zakončila až na 3. místě za Berounem a Chomutovem. V play-off však oba zmíněné soupeře dokázala vyřadit a postoupit do baráže, v níž ji čekaly České Budějovice.

České Budějovice (2005)



Obnovená extraligová premiéra v sezoně 2004/05 Jihlavě vůbec nesedla a v březnu 2005 se tak s českobudějovickým Motorem v baráži potkala znovu. Tentokrát šlo o zcela jiný výběr.

V brance Roman Turek, mezi útočnými esy třeba Václav Prospal, Kamil Brabenec, Radek Dvořák, či Václav Pletka. Tahle skvadra měla Budějovice vrátit do extraligy a svou misi splnila. Základní část Motor ovládl o třináct bodů, hladce prošel také vyřazovacími boji a do baráže tak šel takřka v plné síle. První utkání na domácím ledě sice Dukla zvládla v poměru 5:1, zbytek série však pokračoval čistě v českobudějovické režii a po výsledku 4:1 na zápasy slavili Jihočeši návrat do extraligy po pouhém roce.