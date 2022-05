Dočkalem to nekončí. 6 hráčů současného kádru Sparty, kteří v létě taky mohou odejít

Ne, nevyjde to, Sparta ani letos titul nezíská. Jisté je, že na Letné skončí Bořek Dočkal, ze Sparty ale mohou odejít i další hráči současného kádru. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách.

Florin Nita Situace ve sparťanském brankovišti je hodně zamotaná. V letošní sezoně totiž byli jedničkami jak Dominik Holec, tak i Milan Heča a Florin Nita. O jeho odchodu se nicméně spekulovalo už v zimě a od té doby se pozice nejlepšího rumunského fotbalisty nezměnila. Nita má sice 34 let, stále má ale kvality a chce chytat. Toho se však ve Spartě nedočkal. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Dávid Hancko Není moc hráčů Sparty, kteří by si svými výkony řekli o zajímavé zahraniční angažmá. Jedním z mála, kdo může zvednout kotvy a odejít za lepším, je Dávid Hancko. Čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentační bek patří k nejlepším hráčům rudé družiny, navíc je produktivní. Spekulovalo se o jeho možném odchodu do West Hamu, dá se však čekat, že bude mít i jiné zajímavé nabídky. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Matěj Polidar Do Sparty přicházel coby posila do ofenzivy, postupně se ale stáhl na kraj obrany. Matěj Polidar každopádně příliš nehraje a v aktuálním ročníku si připsal jen deset ligových startů. Dvaadvacetiletý univerzál by mohl odejít do Jablonce jako součást obchodu s Jaroslavem Zeleným. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Adam Hložek Největší hvězda nejen Sparty, ale i celé ligy. Devatenáctiletý klenot už brzy zvedne kotvy a zamíří vstříc lukrativnímu zahraničnímu angažmá. Česká liga je mu malá, teď jen zbývá vyřešit, zda zvolí nějakou přestupovou mezistanici, nebo rovnou zamíří do některého z velkoklubů. Hodně se mluví například o Dortmundu, kde by mohl nahradit Erlinga Haalanda, jenž míří do Manchesteru City. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Lukáš Juliš Stejně jako Polidar by mohl odejít do Jablonce, odkud by měl do Sparty zamířit Jaroslav Zelený. Loni se Lukáš Juliš blýskl dvanácti góly, letos jej ale trápily zdravotní problémy a Sparta navíc v zimě získala Tomáše Čvančaru, s nímž se na Letné počítá i do dalších let. Zato s Julišem už ve Spartě plány, zdá se, nemají. Sedmadvacetiletý útočník, který dříve hostoval v Olomouci a Bohemians, by se tak mohl posunout zase o kus dál. Foto: Profimedia.cz