Dočkají se premiéry v NHL? 5 českých brankářů, kteří čekají na šanci v AHL

Na farmě chytají David Rittich s Jiřím Paterou, kteří už nakoukli i do NHL. Dalších pět českých farmářských gólmanů o ni bojuje. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Jednadvacetiletý rodák z Příbrami odešel do zámoří v roce 2020 z Liberce. Pavel Čajan sice nikdy neprošel draftem NHL, podepsal však smlouvu s farmou Columbusu. V minulém ročníku odchytal 22 zápasů za Cleveland Monsters a letos přidal v AHL dalších sedm startů. Úspěšností zákroků se drží nad 90 procenty.

V roce 2020 jej draftoval Montreal. V té době už dvaadvacetiletý Jakub Dobeš působil v zámoří, kde prošel několika soutěžemi. Letos poprvé nakoukl i do AHL a za farmářský celek Laval Rocket odchytal už dvanáct zápasů.

Aleš Stezka – 26 let

Aleš Stezka už v minulosti v zámoří byl. Tehdy se ale neprosadil, a tak se vrátil zpátky domů. Přes Havířov se dostal do Vítkovic i do reprezentace a letos podepsal kontrakt se Seattlem. Do NHL se šestadvacetiletý gólman ještě nedostal, na farmě v Coachella Valley Firebirds zatím odchytal šest zápasů.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia