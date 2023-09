Dočkají se ještě někdy? 6 anglických klubů, které čekají nejdéle na (další) mistrovský titul

6. Tottenham Hotspur (63 let)

Když Tottenham naposled získal mistrovský titul, legendární kapela Beatles poprvé hrála ve slavném Cavern Clubu v Liverpoolu. V posledních několika sezonách to často vypadalo, že by Spurs mohli do boje o prvenství zasáhnout, protože hráli opravdu skvělý fotbal a podle některých anglických expertů měl Tottenham uplynulých letech dokonce nejlepší tým od zisku posledního titulu, to znamená za více než šedesát roků. Od roku 2009 neskončili Kohouti v Premier League hůře než osmí, třikrát se umístili do třetího místa, ale k absolutnímu vrcholu jim vždycky něco chybělo - stejně jako v roce 2019 ve finále Ligy mistrů. Fanoušci severolondýnského klubu musejí čekat dál.