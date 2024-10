Dočkají se? 5 českých hokejistů, kteří se na farmě „hlásí“ o místo v NHL

Část 1 / 6



Do nového ročníku NHL už stihli zasáhnout Ivan Ivan, Jiří Kulich, Jakub Lauko nebo Adam Klapka. Tedy hráči, u nichž se očekává, že se budou pohybovat na hraně NHL a AHL. Ve farmářské soutěži působí i další čeští hokejisté, kteří se svými výkony hlásí o místo v nejlepší lize světa. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách.

David Jiříček Tak ne, zase to nevyšlo. David Jiříček, jenž byl před dvěma lety šestkou draftu NHL, se v létě do sestavy Columbusu opět nedostal. Dvacetiletý bek, jenž v minulé sezoně odehrál za Blue Jackets 43 zápasů, musí na svou šanci čekat. On má ale jiné ambice. Foto: Profimedia.cz

Matěj Blümel Matěj Blümel odstartoval v zámoří třetí rok. V tom prvním si čtyřiadvacetiletý forvard připsal šest startů za Dallas, loni se ale do NHL nedostal. Válel ovšem ve farmářském Texasu, za který zaznamenal celkově 71 bodů. Prosadil se už i letos, co na to v Dallasu? Foto: Profimedia.cz

Lukáš Rousek Jeho parťák v barvách Sabres už se dočkal. Jiří Kulich odehrál za Buffalo jeden zápas proti New Jersey v Praze a další dva starty v nejlepší lize světa přidal po návratu do zámoří. Pětadvacetiletý Lukáš Rousek za Sabres odehrál 15 zápasů v minulém ročníku a letos by rád přidal další. Dočká se? Foto: Profimedia.cz

Ondřej Pavel Jedno z českých překvapení úvodu sezony? Ivan Ivan, který se probojoval do kádru Colorada. Na svou šanci u Avalanche čeká také čtyřiadvacetiletý Ondřej Pavel, jenž zaujal svými výkony v přípravě. Loni si za Colorado připsal první dva starty, na letošní premiéru ještě čeká. Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil Sedmadvacetiletý Jakub Zbořil debutoval v NHL v sezoně 2018/19, kdy odehrál dva zápasy za Boston. Dres Bruins oblékal i v dalších letech, pevné místo v kádru ale nikdy nezískal. V březnu zamířil do Columbusu a od září je v New Jersey. Moc dobře ale ví, že návrat do NHL bude složitý. Foto: Profimedia.cz