Dobré zprávy pro trenéra Vrbu. 3 hráči, kteří se po zranění vrací do sparťanské sestavy

Dres Sparty bude i nadále nosit Dávid Hancko, letenský tým navíc získal Jakuba Peška a Caspera Højera. Pražané vítají i několik navrátilců z hostování a kouč Pavel Vrba má k dispozici i uzdravené marody. Kteří to jsou? Podívejte se.

Ještě před nějakým časem se zdálo, že je na odpis. Vedení Sparty nebylo s Lukášem Štětinou spokojeno a vypadalo to, že slovenský reprezentant z Letné odejde. Jenže devětadvacetiletý stoper dostal ještě jednu šanci a tu využil. Zabydlel se v základní sestavě a stal se výraznou postavou sparťanské sestavy. Ovšem v podzimním reprezentačním duelu proti České republice jej nešťastně zranil Bořek Dočkal a Štetina měl po sezoně. V jaké formě se vrátí?

Ladislav Krejčí ml.

Dvaadvacetiletý Ladislav Krejčí, který může naskočit jak uprostřed zálohy, tak i v obraně, v průběhu loňské sezony nabral parádní formu. Dal hattrick Teplicím, celkově nasázel osm branek a byl ve hře o letenku na EURO. Jenže v dubnu se zranil a sezona pro něj skončila. Teď je zase fit a opět by se měl vrátit do základní sestavy pražského celku. Nakoukne i do reprezentace?

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia