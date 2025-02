Dobrá vizitka. 4 čeští brankáři, kteří působí v prestižních evropských klubech

V zahraničí si udělal dobré jméno Jiří Pavlenka, jenž nyní působí v Soluni. Úspěchy sbíral i Tomáš Vaclík, který chytal ve Švýcarsku, Anglii či Španělsku. V cizině byl řadu let i Tomáš Koubek.

Čtyřiadvacetiletý Matěj Kovář je v současné době reprezentační jedničkou. Od léta roku 2023 patří Leverkusenu, do kterého přestoupil z Manchesteru United. Jedničkou se stále nestal, v Bundeslize si v tomto ročníku připsal jen dva starty, dalších pět utkání ale odchytal v Lize mistrů. Tím se žádný jiný český gólman pochlubit nemůže.

Antonín Kinský (Tottenham)

Ještě v minulé sezoně chytal za Pardubice. Nevědělo se, co s ním bude dál, pak se ale Slavii zranil Jindřich Staněk, díky čemuž se dostal do sešívané brány Antonín Kinský. Jednadvacetiletý gólman odchytal skvělý podzim a v lednu přestoupil zhruba za 17 milionů eur do Tottenhamu, ve kterém se stal ihned jedničkou. V posledním utkání dostal čtyři góly od Liverpoolu, vytáhl však řadu dalších výborných zákroků.

