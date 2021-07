Do Seattlu vás nepustíme. 10 českých hokejistů, kteří jsou na seznamu chráněných hráčů

Seattle si klidně může vybrat do týmu Radka Gudase, Ondřeje Paláta či Jakuba Voráčka. Kluby NHL se rozhodly uchránit jen deset českých hokejistů (hráči jako Dominik Kubalík, Martin Nečas či Filip Zadina jsou pak chráněni automaticky), kteří tak ke Krakenům nemohou. Kteří to jsou? Podívejte se.

Filip Hronek a Jakub Vrána (Detroit Red Wings)

Filip Hronek se během posledních let zařadil mezi klíčové postavy Detroitu. Red Wings se v uplynulých sezonách nevedlo, na ofenzivně laděného českého beka byl ale spoleh. Společně s Filipem Hronkem je v Detroitu také Jakub Vrána, jenž do organizace přišel v průběhu poslední rozehrané sezony z Washingtonu. A oba by měli patřit k lídrů týmu i v dalších letech.

Foto: Profimedia.cz