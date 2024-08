Do Ruska nikdo nechce. Tak určitě. 6 drahých fotbalistů, které v létě koupily kluby z Premier Ligy ze zahraničí

Část 1 / 7



Z Ruska prý zahraniční sportovci utíkají a žádní noví se tam nehrnou. Není to tak docela pravda. Třeba tamní nejvyšší fotbalová soutěž přivítala během letního přestupního termínu řadu hráčů, kteří na východ mířili za nemalé peníze ze zahraničí. Nechme teď stranou Maxima Glušenkova, který odešel za přibližně 160 milionů korun z Lokomotivu Moskva do Petrohradu, nebo Sergeje Volkova, jenž do Zenitu přišel za částku kolem 125 milionů korun z Krasnodaru. V následujících kapitolách najdete nejdražší letní nákupy v Premier Lize ze zahraničních klubů.

Pokračování 2 / 7 5. – 6. Justin Cuero (Independiente Juniors → FC Orenburg) – cca 50 milionů korun Dvacetiletý útočník Justin Cuero patří do líhně ekvádorských talentů. V Orenburgu už hostoval v sezoně 2023/24 z klubu Independiente Juniors a letos v létě se stal kmenovým hráčem ruského oddílu, kde podepsal kontrakt do roku 2027. Fyzicky silný a rychlý forvard je členem širšího výběru ekvádorské reprezentace do 21 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 5. – 6. Willian José (Real Betis → Spartak Moskva) – cca 50 milionů korun Brazilský útočník Willian José je mistrem světa ze šampionátu hráčů do 20 let v roce 2011, vítězem Copa Sudamericana (jihoamerické obdoby Ligy mistrů) a dvakrát triumfoval ve španělské pohárové soutěži (s Realem Sociedad a Realem Betis). 16 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je (stále) Pavel Nedvěd V roce 2014 se mihl v Realu Madrid, kde byl na hostování, ale za Bílý balet odehrál pouze jeden zápas. Minulé dvě sezony strávil v Realu Betis a především ročník 2023/24 se mu nesmírně povedl, protože v 33 ligových zápasech nasázel soupeřům deset branek. Nebylo divu, že kolem něj kroužili skauti řady klubů, nakonec odešel ze Španělska do Ruska, kde podepsal dvouletý kontrakt s moskevským Spartakem, který za něho zaplatil dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 4. Giovanni González (RCD Mallorca → Krasnodar) – cca 100 milionů korun Devětadvacetiletý uruguayský reprezentační obránce Giovanni González strávil předchozí dvě a půl sezony v dresu španělské Mallorky a hrál v La Lize. V minulém ročníku odehrál 34 střetnutí, většinou v základní sestavě, a do statistik si zapsal jeden gól a asistenci. Dvojnásobný uruguayský šampion z let 2018 a 2021 a vítěz tamního Superpoháru s Peňarolem, se upsal ruskému Krasnodaru do roku 2027. Za přestup se platily čtyři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 3. Marquinhos (Ferencváros Budapešť → Spartak Moskva) – cca 125 milionů korun Není Marquinhos jako Marquinhos. Ten slavnější hraje v PSG a je členem brazilské reprezentace, ten méně slavný je sice také z největší jihoamerické země, ale do národního týmu (zatím) nenahlédl. Čtyřiadvacetiletý křídelník, který je odchovancem Atlétika Mineiro, hrál dva a půl roku nejvyšší maďarskou soutěž v dresu Ferencvárose a s budapešťským klubem slavil třikrát zisk mistrovského titulu a jednou se radoval z vítězství v tamní pohárové soutěži. Na začátku srpna se vydal za další výzvou do Ruska, kde se upsal do roku 2027 Spartaku Moskva, který za něj poslal do Maďarska pět milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2. Diego Costa (Sao Paulo → Krasnodar) – cca 190 milionů korun Slavné jméno do ruské ligy přináší Brazilec Diego Costa. Nejde však o bývalého hráče Chelsea či Atlétika Madrid, nýbrž o jeho jmenovce. Čtyřiadvacetiletý stoper je odchovancem Sao Paula, v jehož dresu zvládl pět sezon v nejvyšší brazilské soutěži. V létě se s rodnou zemí rozloučil jako vítěz tamní pohárové soutěže a Superpoháru a za sedm a půl milionu eur se přesunul do Krasnodaru, kde podepsal smlouvu do roku 2029. V úvodních pěti zápasech Premier Ligy nechyběl na hřišti ani minutu a má velkou zásluhu na tom, že mužstvo ještě nepoznalo hořkost porážky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 1. Esequiel Barco (River Plate → Spartak Moskva) – cca 350 milionů korun Pětadvacetiletý argentinský ofenzivní záložník či útočník Esequiel Barco přišel na konci července do Spartaku Moskva s vizitkou sběratele cenných trofejí. Ve sbírce úspěchů má vítězství z Copa Sudamericana, což je jihoamerická obdoba Ligy mistrů, během působení v Atlantě United vyhrál americkou MLS a pohárovou soutěž, a během tří let v River Plate posbíral tři poháry, včetně toho, který se uděluje za výhru v ligové soutěži. Nejdražší přestupy z české ligy. 7 hráčů, za které tuzemské kluby inkasovaly alespoň 250 milionů korun Angažmá v Rusku pro něj bude první štací mimo americký kontinent. V moskevském klubu se upsal do roku 2027 a v Super Lize se uvedl fantasticky. V úvodních čtyřech zápasech dal dva góly a na další tři nahrál. Foto: Profimedia.cz