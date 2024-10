Do České republiky míří hokejové persony. 10 osobností NHL, které se představí o víkendu v Praze

Část 1 / 11



Bude to hokejový svátek, který je v našich končinách k vidění jen zcela výjimečně. Během dvou soubojů „bizonů“ z Buffala a „ďáblů“ z New Jersey v Praze budou na ledě k vidění čeští borci, ale také řada opravdových osobnosti nejprestižnější zámořské hokejové soutěže. Na které „celebrity“ se mohou fanoušci těšit, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 11 Jesper Bratt (Švédsko) – New Jersey Devils Švédský forvard Jesper Bratt se prvního startu v NHL dočkal v sezoně 2017/18, když mu bylo pouhých 19 let. V debutovém ročníku byl skvělý - zaznamenal 35 bodů (13+22) v 74 zápasech a rychle si zajistil pevné místo v sestavě. New Jersey Devils si talentovaného hráče vybrali před osmi lety až v šestém kole draftu jako 162. v celkovém pořadí, ale byla to šťastná volba. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 V Brattovi leží ofenzivní budoucnost Ďáblů. Je to kreativní hokejista, který má šikovné ruce a je hodně silný na puku. V 26 letech je už ostříleným mazákem. Jeho bilance v minulé sezoně NHL čítala 83 bodů za 27 gólů a 56 nahrávek v 82 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 Rasmus Dahlin (Švédsko) – Buffalo Sabres Rasmus Dahlin nebyl před šesti lety jen jedničkou draftu mezi obránci, tehdy osmnáctiletý Švéd se stal absolutní jedničkou celého výběru. Vybrali si ho skauti Buffala Sabres. Experti popisovali Dahlina jako nesmírně talentovaného beka, který perfektně bruslí, má nesmírně šikovné ruce a umí to s pukem, k tomu je chytrý a agilní. Mladí a zatraceně dobří. 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých obránců v historii NHL Přestože to není superobr (měří 190 centimetrů), neuhne v žádném osobním souboji a při hře jeden na jednoho je většinou úspěšný. Už v sedmnácti letech byl členem švédského výběru na olympijských hrách v Jižní Koreji. Na mistrovství světa juniorů pomohl reprezentaci Tre Kronor ke stříbrným medailím, dostal se do All-Star týmu turnaje a byl vyhlášen nejlepším obráncem šampionátu. V Buffalu ho nyní čeká sedmá sezona. Dosud odehrál 436 utkání, ve kterých zaznamenal 66 gólů a 226 nahrávek. Momentálně je bezpochyby největší hvězdou Sabres. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 Dougie Hamilton (Kanada) – New Jersey Devils V NHL bezpochyby nenajdete lepšího obránce narozeného v roce 1993, než je Kanaďan Dougie Hamilton. Jednatřicetiletý borec byl draftován v roce 2011 jako devátý hráč v celkovém pořadí Bostonem a v dresu Bruins strávil první tři sezony v elitní zámořské lize. Následně pobyl tři roky v Calgary a stejně dlouho pak hájil barvy Caroliny. Před třemi lety se nechal zlákat nabídkou lukrativní sedmileté smlouvy od Ďáblů z New Jersey a jejich barvy bude hájit už čtvrtou sezonu. Zatímco ta předminulá se pro něho stala z individuálního pohledu nejlepší v jeho kariéře, větší část předchozího ročníku byl na marodce. Pracháči. Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24 Téměř dvoumetrový a přes metrák vážící zadák však nehraje nijak přehnaně fyzicky a agresivně. Je mimořádně pohyblivý, obratný, má skvělou výdrž a na ledě hýří kreativitou. Tyto vlastnosti a schopnosti ocení v aktuální sezoně newyorský klub téměř 13 miliony dolary a z Hamiltona tak dělá jednoho z nejlépe placených beků v soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 Nico Hischier (Švýcarsko) – New Jersey Devils Ani jednička draftu nemá nikdy zaručeno, že dostane okamžitě šanci v NHL, ale většinou se tak stává. Švýcarský útočník Nico Hischier se stal v roce 2017 kořistí New Jersey Devils, tedy týmu, který měl v sezoně před draftem nesmírné problémy se střílením branek, takže zoufale potřeboval šikovné kanonýry. A přesně tento potenciál v sobě skrýval Hischier, takže se rychle stal součástí sestavy mužstva. 15 posledních nekanadských jedniček draftů NHL. Jsou mezi nimi dva Češi i Slovák Nyní ho čeká už osmá sezona v NHL, na kontě má 452 utkání, 136 gólů a 217 nahrávek. Je to nesmírně chytrý hráč, výborný a rychlý bruslař, který se na ledě skvěle orientuje. Zdobí ho předvídavost, takže dokáže odhadnout, co se stane v příštích okamžicích, a často překvapí nečekanou přihrávkou, nebo se elegantně zbaví bránícího hráče a jako tank se řítí s pukem na branku. Jeho kousky mohli vidět diváci na letošním mistrovství světa v Praze, kde přivedl švýcarský celek ke stříbrným medailím. Nyní se na stejný led vrátí v roli kapitána New Jersey. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 Jack Hughes (USA) – New Jersey Devils Před draftem NHL v roce 2019 se spekulovalo, po kom sáhne první vybírající, tedy New Jersey. V úvahu přicházela dvě jména – Kaapo Kakko, nebo Jack Hughes. Devils si nakonec pojistili amerického útočníka, který sice na mistrovství světa dospělých na Slovensku neohromil tolik jako jeho finský vrstevník, ale zase exceloval v mládežnických výběrech. Mladé pušky. 21 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle borec má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 Jacob Markström (Švédsko) – New Jersey Devils Přibližně před čtrnácti lety prorokovali experti švédskému brankáři Jacobu Markströmovi zářivou budoucnost a měl být příslibem lepších časů Floridy Panthers. V roce 2013 ho však z klubu po sérii katastrofálních výkonů vytrejdovali do Vancouveru, kde naskočil do čtyř utkání a byla to snad ještě větší havárie než v jeho předchozím působišti. Až v sezoně 2015/16 se usadil jako dvojka v týmu Canucks a postupně si vybojoval pozici jedničky, protože podával konzistentní a nesmírně vyrovnané výkony. V létě 2020 se stal volným hráčem a o nabídky neměl nouzi. Nakonec si vybral tu, která přišla z Calgary a s Plameny podepsal šestiletý kontrakt. Calgary jako hřbitov brankářů. David Rittich nebyl „ten pravý“, ale jen další „mrtvolou“ v řadě. A co Dan Vladař? V kanadském klubu udělali slušný obchod. Především ročník 2021/22 ho zastihl ve fenomenální formě a byl dokonce finalistou v souboji o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Čekalo se, že na jeho výkonech bude celek stát až do roku 2026, ale v létě se stal obětí trejdu, který ho nasměroval do New Jersey, kde by měl mít mistr světa z roku 2013 opět roli prvního brankáře, jemuž bude krát záda stejně zkušený Kanaďan Jake Allen. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 Timo Meier (Švýcarsko) – New Jersey Devils Tohle se skautům San Jose v roce 2015 povedlo. Žraloci tehdy v draftu sáhli po švýcarském forvardovi Timo Meierovi jako po devátém hráči v celkovém pořadí, a jak se ukázalo, byla to výtečná volba. „Opravená“ historie. Takto by vypadal draft NHL v roce 1996, kdyby skauti věděli... Aktuálně sedmadvacetiletý borec je typem fyzicky nadupaného hokejisty, který se nebojí osobních soubojů, přitom je technicky i bruslařsky na vysoké úrovni. Má skvělou střelu i nahrávku a k tomu kreativní myšlení. Rok co rok podává naprosto konzistentní výkony. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2018 podepsal loni v létě s New Jersey osmiletý kontrakt s průměrným ročním platem téměř devět milionů dolarů. NHL v Praze si zahrál i před dvěma lety v dresu Sharks a na konto si připsal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 Ondřej Palát (Česká republika) – New Jersey Devils V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. 15 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005. Kam to během kariéry (zatím) dotáhli? V NHL zvládl dosud odehrát 748 utkání, v nichž zaznamenal 477 bodů (162+315), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a předloni v létě zamířil mistr světa z letošního šampionátu v Praze za novou štací do New Jersey, kde má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 Tomáš Tatar (Slovensko) – New Jersey Devils Třiatřicetiletý útočník Tomáš Tatar je univerzálem, který může hrát na pravém i levém křídle. Několik let hájil barvy Detroitu, který ho v roce 2009 draftoval, krátce se mihl v Las Vegas a tři sezony byl hráčem Montrealu. Nebyl jich ani tucet. 9 slovenských hokejistů, kteří zasáhli do minulé sezony NHL Před ročníkem 2021/22 se upsal na dva roky Ďáblům z New Jersey za devět milionů dolarů. Když mu kontrakt loni v létě vypršel, překvapivě dlouho čekal na podpis nové smlouvy a dočkal se až v polovině září, kdy se na jeden rok upsal Coloradu za jeden a půl milionu dolarů. Dlouho však v klubu nevydržel a v polovině prosince se stal obětí trejdu, který jej nasměroval do Seattlu. A protože „dobří holubi se vracejí“, i on se vrátil do New Jersey. Na začátku prázdnin se Ďáblům upsal na jeden rok za plat 1,8 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 Alex Tuch (USA) – Buffalo Sabres Alex Tuch býval členem amerického výběru do 18 let, který vybojoval na mistrovství světa své věkové kategorie v roce 2014 zlaté medaile. Velkou předností tohoto útočníka jsou fyzické parametry - měří 193 centimetrů a váží 99 kilogramů, takže je pro každého soupeře nesmírně nepříjemným protivníkem. Navzdory své mohutnosti však není nemotorným hromotlukem. Je to zručný chlapík, který si umí perfektně pokrýt puk a může se pochlubit tvrdou a přesnou střelou, houževnatým forčekingem a slušnými rychlostními dispozicemi. Nebojí se chodit ani do osobních soubojů a tvrdých střetů. Ostřelovači. 10 hokejistů, kteří od sezony 2014/15 vyslali v NHL nejvíc střel na branku V draftu v roce 2014 si ho vybrala v prvním kole Minnesota, kde mu však nedali moc šancí ukázat, co v něm vězí. To udělali až v Las Vegas. Po čtyřech sezonách v dresu Knights se dostal v roce 2021 do Buffala, kde se stal jedním z klíčových hráčů. Jeho bilance v NHL dosud čítá 4545 utkání a 315 bodů (131+184). Foto: Profimedia.cz