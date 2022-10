Do České republiky míří hokejové osobnosti. 15 person NHL, které se představí o víkendu v Praze

Bude to hokejový svátek, který je v našich končinách k vidění jen zcela výjimečně. Během dvou soubojů Žraloků ze San Jose a Predátorů z Nashvillu v Praze budou na ledě k vidění i čeští borci, ale také řada opravdových superhvězd nejprestižnější zámořské hokejové soutěže. Na které celebrity se mohou fanoušci těšit, na to odpovídají následující kapitoly.

Nick Bonino (USA) – San Jose Sharks Je mu 34 let a ve sbírce úspěchů má dva Stanley Cupy a stejný počet bronzových medailí z mistrovství světa. Americký útočník Nick Bonino se do NHL sice dostal až přes šesté kolo draftu v roce 2007, ve kterém po něm sáhlo San Jose, ale vypracoval se ve spolehlivého a uznávaného bránícího centra, jakého by bral do týmu téměř každý kouč. Oba Stanley Cupy zvedl nad hlavu jako hráč Pittsburghu (2016 a 2017). Sledujte přenos zápasu Nasville Predators - San Jose Sharks online! Jeho statistická čísla sice nijak neohromují, to ovšem nijak nezmenšuje jeho hokejové kvality. Pražský souboj pro něho bude pikantní, protože se postaví proti celku, v němž tři sezony působil. Foto: Profimedia.cz

Logan Couture (Kanada) – San Jose Sharks Kanadský centr Logan Couture byl už v teenagerovském věku považován za mimořádný hokejový talent. V roce 2007 po něm sáhli už coby po devátém hráči v celkovém pořadí skauti San Jose a on je dodnes tomuto klubu věrný. Nyní je mu 33 let a čeká ho čtvrtá sezona v roli kapitána týmu. Celkem to bude už jeho čtrnáctá v NHL. Hned v té první se dostal do závěrečné nominace na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ročníku. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Couture dosud v elitní lize odehrál 845 utkání, ve kterých zaznamenal 633 bodů (296+337). Dalších 116 střetnutí odehrál v play-off a do statistik si zapsal 48 gólů a 53 nahrávek. V roce 2016 pomohl výběru javorového listu k vítězství na Světovém poháru čtyřmi body v šesti zápasech. Foto: Profimedia.cz

Matt Duchene (Kanada) – Nashville Predators Když si v roce 2009 vybralo Colorado útočníka Matta Duchenea jako třetího hráče v celkovém pořadí draftu, očekávali skauti a experti, že se z něho stane hvězda NHL. Svůj obrovský hokejový potenciál zřejmě nenaplňoval úplně na sto procent. Měl smůlu, že působil v dresu Avalanche v období, kdy patřil klub k nejhorším v lize. 11 hráčů, které kluby NHL před 11 lety nepustily na MS juniorů. Byli moc dobří V roce 2018 byl vyrejdován do Ottawy a o rok později se nakrátko ocitl v Columbusu. Od roku 2019 je hráčem Nashvillu, kde se jeho talent konečně naplno rozzářil. Minulá sezona byla pro jednatřicetiletého Kanaďana nejlepší v kariéře. V 78 zápasech posbíral 86 bodů za 43 branek a stejný počet asistencí a byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Ve městě country má podepsanou sedmiletou smlouvu do konce sezony 2025/26, která mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši osmi milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Mattias Ekholm (Švédsko) – Nashville Predators Švédská kvalita. Tak lze jednoduše charakterizovat obránce Mattiase Ekholma. V Nashvillu, kde si ho vybrali v roce 2009 ve čtvrtém kole draftu, odvádí dvaatřicetiletý bek už dvanáctým rokem spolehlivé služby. FOTO: Vyvěste fangle! Takhle by mohly vypadat prapory týmů v NHL Řízný zadák, který se nijak zvlášť nehrne do útoku, ale umí být platný v přesilovkách, nasbíral v základní části minulé sezony v 76 zápasech 31 bodů za šest gólů a 25 nahrávek. O jeho platnosti pro tým svědčí i 14 kladných bodů v +/- bodování. V play-off nahrál na dvě branky ve čtyřech utkáních. Byť se o něm tolik nemluví a nepíše, Ekholm patří mezi defenzivní špičku v NHL. Ne náhodou si ho Predators smluvně pojistili až do roku 2026 a pobírá průměrný roční plat ve výši 6,25 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Filip Forsberg (Švédsko) – Nashville Predators Filip Forsberg je skvěle bránícím útočníkem, který patří k nejkreativnějším hráčům v NHL. Zdobí ho perfektní technika a práce s holí. Nositel slavného hokejového jména podává nesmírně konzistentní výkony, má cit pro přihrávku i vynikající bruslení. Na šampionátu juniorů v roce 2014 pomohl čtyřmi góly a osmi nahrávkami Švédům ke stříbrným medailím. Mužstvo tehdy vedl jako kapitán a po zásluze byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Trefy do černého! Toto jsou nejlepší trejdy v historii každého klubu v NHL Přestože byl v roce 2012 draftován jako 12. hráč v celkovém pořadí Washingtonem, za Capitals si nikdy nezahrál. Klub ho v roce 2013 vytrejdoval do Nashvillu, aniž mu dal jedinou šanci v NHL. Predátoři talentovaného borce okamžitě zařadili do kádru a on od té doby patří k oporám mužstva. Dosud na Nashville odehrál 566 utkání a zaznamenal 469 bodů (220+249) v základní části soutěže a 53 bodů (29+24) v 75 střetnutích v play-off. Momentálně je čtvrtým nejproduktivnějším borcem v dějinách klubu. Foto: Profimedia.cz

Mikael Granlund (Finsko) – Nashville Predators Mikael Granlund konečně ukázal v sezoně 2016/17 všechno to, co od něho odborníci a fanoušci čekali, že by mohl předvést. Zatímco do té doby se každoročně pohyboval okolo 40 kanadských bodů, v tomto ročníku jeho produktivita v dresu Minnesoty vyletěla na 69 bodů (26+43). Tehdy to byli „bezejmenní“ mladíci. 16 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let A i když mnozí odborníci tvrdili, že to byla možná jen anomálie, on se na produktivní vlně dokázal udržet. I v další sezoně se dostal nad šedesátibodovou hranici (67) a tuto metu pokořil i v minulém ročníku (11+53) v dresu Nashvillu, kam byl vytrejdován v roce 2019. Jak skvělý hokejista to je, jsme mohli vidět na letošním mistrovství světa, na kterém pomohl výběru Suomi ke zlatým medailím 11 body v devíti zápasech. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hertl (Česká republika) – San Jose Sharks Pro osmadvacetiletého útočníka San Jose Tomáše Hertla byla minulá sezona z individuálního pohledu vydařená. Jeho tým sice nepostoupil do play-off, ale on odehrál všech 82 utkání a svůj brankový účet v NHL si vylepšit o 30 přesných tref. Na kontě jich má nyní celkem už přes sto osmdesát. 16 českých hokejistů, kteří od roku 2000 nastříleli během sezony v základní části NHL aspoň 30 branek Do elitní zámořské ligy vlétl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL ho čeká start do desáté sezony a už čtvrtým rokem bude na dresu nosit „áčko“ coby zástupce kapitána. Foto: Profimedia.cz

Ryan Johansen (Kanada) – Nashville Predators Kanaďan Ryan Johansen má za sebou 11 sezon v NHL a občas si musel připadat jako na horské dráze. Vynikající období střídal s časy, kdy se mu moc nedařilo. Ale minulá sezona mu vyšla na výbornou a vypadá to, že jeho akcie jsou zase hodně nahoře. 1992: Rok, který českému hokeji vydal bídnou úrodu. Super sklizeň má Kanada Johansen se stal čtverkou draftu v roce 2010, kdy po něm sáhl Columbus. V dresu Blue Jackets si vysloužil respekt, když v sezoně 2013/14 zaznamenal 63 bodů a nastřílel 33 branek. V ročníku 2015/16 byl vyměněn do Nashvillu, kde v roce 2017 podepsal lukrativní osmiletý kontrakt. Jeho výkony pak šly dolů a v klubu byli možná z Johansena trochu zoufalí, ale znovu se dostal nahoru a ukazuje, že talentu má pořád na rozdávání. Smlouva s Predators mu vyprší v roce 2025, do té doby má zajištěný průměrný roční plat ve výši osmi milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Roman Josi (Švédsko) – Nashville Predators Švýcarský obránce Roman Josi zraje jako dobré víno. Ve dvaatřiceti letech patří mezi největší defenzivní osobnosti NHL. V roce 2020 získal Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže a letos byl opět mezi finalisty. V blízké budoucnosti by to mohl klidně zvládnout znovu. Konzistentní stálice. 11 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 10 sezon Vzhledem ke svým schopnostem pobírá adekvátní průměrný plat ve výši devíti milionů dolarů, ale ještě před pár lety se musel spokojit jen se čtyřmi miliony dolarů ročně. Osmiletá smlouva z roku 2019 ho však (zcela po zásluze) katapultovala mezi nejlépe placené beky v NHL. Foto: Profimedia.cz

Erik Karlsson (Švédsko) – San Jose Sharks Obránce Erik Karlsson umí řídit hru, skvěle bruslí a je nesmírně kreativní. Během prvních tří sezon v NHL nasbíral 149 kanadských bodů. Jen jeden švédský bek měl v minulosti tak famózní nástup do soutěže – Nicklas Lidström. Víc asi není třeba dodávat. Chára, Hossa, Michálek a další. Toto je 7 největších trejdů v historii Ottawy Senators Karlsson patří dlouhodobě mezi nejproduktivnější beky soutěže. Dvakrát už získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka v NHL. Experti tvrdí, že je jedním z nejúžasnějších ofenzivních obránců v lize a čísla jim dávají za pravdu. Před ročníkem 2018/19 se po devíti letech, z nichž čtyři poslední zastával funkci kapitána, rozloučil s Ottawou a zamířil do San Jose, v jehož dresu odstartuje v Praze už pátou sezonu. Foto: Profimedia.cz

Ryan McDonagh (USA) – Nashville Predators O tom, že Ryan McDonagh patří k nejlepším obráncům v NHL, pochyboval ještě před pár lety málokdo. I proto mu v roce 2018, jen pár měsíců poté, kdy byl tehdejší kapitán New Yorku Rangers vytrejdován na Floridu, nabídla Tampa Bay lukrativní sedmiletou smlouvu. Od té doby však šly výkony třiatřicetiletého Američana poněkud dolů. V létě byl z floridského klubu, jemuž pomohl v letech 2020 a 2021 ke Stanley Cupu, vyměněn do Nashvillu, kde mu poběží zbytek smlouvy, jež vyprší až v roce 2026 a která mu zaručuje roční průměrný příjem ve výši 6,75 milionu dolarů. Je to jeho třetí působiště v NHL. Foto: Profimedia.cz

Timo Meier (Švýcarsko) – San Jose Sharks Tohle se skautům San Jose v roce 2015 povedlo. Žraloci tehdy v draftu sáhli po švýcarském forvardovi Timo Meierovi jako po devátém hráči v celkovém pořadí, a jak se ukazuje, byla to výtečná volba. Pastrňák a spol. aneb 10 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 Pětadvacetiletý borec je typem fyzicky nadupaného hokejisty, který se nebojí osobních soubojů, přitom je technicky i bruslařsky na vysoké úrovni. Má skvělou střelu i nahrávku a k tomu kreativní myšlení. Rok co rok podává konzistentní výkony a dokonce se stále zlepšuje. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2018 má před sebou poslední rok čtyřletého kontraktu, který v Kalifornii podepsal v roce 2019 a v aktuální sezoně bude hrát o svou další budoucnost a mzdu. Měl by patřit k největším hvězdám celé soutěže. Foto: Profimedia.cz

Nino Niederreiter (Švýcarsko) – Nashville Predators Už jako pátého hráče v celkovém pořadí si vybrali švýcarského forvarda Nina Niederreitera v roce 2010 v draftu NHL Ostrované z New Yorku. Talentovaný mladík se ale v týmu neprosadil a v létě roku 2013 byl vytrejdován do Minnesoty za Cala Clutterbucka, tedy borce, který je známý tím, že v každé sezoně patří mezi špičku NHL podle počtu hitů. A zatímco Clutterbuck hrál i nadále svou destruktivní hru ve čtvrté pětce Islanders, Niederreiter v novém působišti doslova rozkvetl v jednoho z nejlépe bránících útočníků v lize. V dresu Wild pak vydržel necelých šest sezon, než byl v průběhu sezony 2018/19 vyměněn do Caroliny. Během posledních devíti let, kdy působil v dresech Wild a Hurricanes, nikdy jeho tým nechyběl v play-off. Před ročníkem 2022/23 se upsal na dva roky Nashvillu, takže v Praze ho čeká premiéra v nových barvách. Foto: Profimedia.cz

Eeli Tolvanen (Finsko) – Nashville Predators Jméno finského útočníka Eeliho Tolvanena vás v tomto výběru možná překvapuje, ale nenechte se mýlit – je to velký talent, který se může rozzářit právě v nadcházející sezoně. V draftu roku 2017 se stal na konci prvního kola kořistí Nashvillu Predators. Následně hrál v KHL a v dresu Jokeritu Helsinky udivoval produktivitou – v 49 zápasech sezony 2017/18 posbíral do statistik 36 bodů za 19 gólů a 17 nahrávek. Tolvanen si dokonce zahrál také na olympiádě v Jižní Koreji, kde v pěti střetnutích zaznamenal devět bodů (3+6). Uplynulé dva ročníky už strávil jako plnohodnotný člen sestavy Predators. Loni v klubu prodloužil smlouvu o tři roky a právě aktuální sezona by mohla být jeho průlomovou v NHL. Mohl by to naznačit už během prvních dvou zápasů na pražském ledě. Foto: Profimedia.cz