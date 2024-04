Dny trenéra Erika ten Haga jsou sečteny. Toto je 7 koučů, kteří by ho mohli v Manchesteru United nahradit

Zase to nevyšlo. Hledání „nového Alexe Fergusona“ v Manchesteru United nekončí. Po semifinálovém utkání FA Cupu s Coventry už anglická média s jistotou píší o tom, že i kdyby Erik ten Hag nakonec pohárovou soutěž vyhrál, jeho dny na Old Trafford jsou sečteny. A zároveň už se spekuluje o jeho nástupci.



Manchester United byl před pár dny jen kousíček od toho, aby utrpěl ponižující vyřazení z FA Cupu. Druholigové Coventry srovnalo v utkání s favoritem z 0:3 na 3:3 a v nastaveném čase vstřelilo čtvrtý gól, který rozhodčí pro milimetrový ofsajd neuznali. Red Devils následně vyhráli penaltový rozstřel a postoupili do finále soutěže. Navzdory postupu do zápasu o cennou trofej trenérské akcie Erika ten Haga opět klesly. Je docela pravděpodobné, že klub bude už posedmé od odchodu legendárního Alexe Fergusona v roce 2013 hledat nového lodivoda. V následujících kapitolách najdete sedm koučů, z nichž jeden by se manchesterského celku mohl v létě ujmout.

Pokračování 2 / 8 Thomas Tuchel Bývalý trenér Chelsea Thomas Tuchel bude od léta bez práce, protože opustí Bayern. Navzdory tomu, že v Bundeslize se mnichovský klub po letech nadvlády musel sklonit před Bayerem Leverkusen, pořád ještě bojuje o triumf v Lize mistrů. Pokud by uspěl, bylo by to pro Tuchela druhé vítězství v milionářské soutěži. Poprvé se radoval s Chelsea před třemi lety. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Zinedine Zidane Už tři roky je někdejší fantastický fotbalista Zinedine Zidane bez práce. Jeho trenérská kariéra zagrnuje jediný klub – Real Madrid. Během čtyř sezon u kormidla Bílého baletu však dokázal dvakrát vyhrát španělskou La Ligu, třikrát Ligu mistrů a dvakrát triumfoval na mistrovství světa klubů. I když pravidelně dostává nabídky na nové angažmá, zůstává zatím v ústraní. Vyslyšel by volání Manchesteru United? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Kieran McKenna Bývalý mládežnický reprezentant Severního Irska Kieran McKenna začínal trenérskou kariéru ještě před třicátými narozeninami u dorosteneckého týmu Tottenhamu Hotspur, odkud v roce 2016 přešel ke stejné věkové kategorii v Manchesteru United, takže prostředí v klubu dobře zná. Od roku 2021 je koučem Ipswiche, který dostal ze třetí ligy o soutěž výš a nyní bojuje o postup do Premier League. Sedmatřicetiletý McKenna je považován za progresivního a moderního trenéra. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Michael Carrick Stejně jako Kieran McKenna i Michael Carrick ohromuje vedením svého týmu ve druholigové soutěži. Jeho Middlesbrough sice nebojuje o postup do Premier League, ale s průměrnými a málo známými hráči se drží v horní polovině tabulky. Carrick je legendou Manchesteru United, v klubu strávil dvanáct sezon a podílel se na největších úspěších pod vedením kouče Alexe Fergusona, takže volba jeho osoby za nového trenéra by dávala smysl. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Gareth Southgate Trenérovi anglického národního týmu Garethu Southageovi vyprší letos smlouva a po Euru by tedy mohl být k dispozic pro klubovou práci. Během vedení reprezentace Albionu ji dovedl do semifinále mistrovství světa a do finále mistrovství Evropy. Vzhledem k tomu, že některé své svěřence pravidelně povolává z Manchesteru United, mohl by mít start na Old Trafford usnadněn. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Graham Potter Aktuálně osmačtyřicetiletý Graham Potter byl od roku 2019 do roku 2022 trenérem Brightonu a v jihoanglickém klubu odváděl fantastickou práci. Přestože pracoval s nevelkým rozpočtem, jeho celek figuroval v horních patrech tabulky Premier League. V roce 2022 převzal Chelsea, ale na Stamford Bridge přišel v nelehkém období a jeho angažmá skončilo vyhazovem. Potter má pověst progresivního a nekonvenčního kouče a v Manchesteru United by po něm mohli sáhnout. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Julian Nagelsmann Zmiňovat kouče německé reprezentace Juliana Nagelsmanna v souvislosti s převzetím Manchesteru United, je ve světle faktu, že nedávno podepsal s německým fotbalovým svazem prodloužení smlouvy až do roku 2026, zřejmě nesmyslné. Jenže je tu jedno ALE. Podle některých informací bude smlouva neplatná, pokud se mužstvu nepodaří postoupit ze základní skupiny na letošním Euru. To sice není příliš pravděpodobné, ale jak je známo, ve fotbale se stávají i nepravděpodobné věci. Pokud by to takhle dopadlo, mohl by mít Nagelsmann otevřené dveře na Old Trafford. Foto: Profimedia.cz