Dnes slaví (nebo by slavili) narozeniny. 3 nejlepší hokejisté v historii NHL narození 5. září

V dresu Predators vydržel až do roku 2020 a nejvíc se mu povedla sezona 2013/14, v níž nasbíral do statistik 52 bodů (24+28). Víc gólů (25) pak nastřílel o čtyři roky později. Nyní ho po třech ročnících v Bostonu a krátké anabázi ve Washingtonu čeká nová výzva v podobě angažmá v Dallasu, jemuž se na začátku prázdnin upsal na jeden rok. Dosud v NHL během dvanácti sezon odehrál 853 utkání a získal 414 bodů (200+214).

Poté, co pověsil brusle na skobu, se stal asistentem generálního manažera v New Yorku Islanders a následně se posunul na jeho post. V podobných funkcích pak působil také V New Yorku Rangers, Phoenixu (Arizoně) a v posledních sedmi letech pracoval jako profesionální skaut pro Calgary Flames.

Dvakrát během kariéry si zahrál v All-Star Game a v roce 1985 byl členem stříbrného týmu javorových listů na mistrovství světa v Praze. S hráčskou kariérou se rozloučil v roce 1991 po dvou sezonách v New Yorku Islanders s bilancí 765 odehraných utkání a ziskem 564 bodů (214+350). V play-off posbíral v 94 zápasech 57 bodů (22+35).

Kanaďan Don Maloney pochází z hokejové rodiny. V NHL (dokonce ve stejném týmu) hrával jeho bratr Dave, ale také švagr Doug Sullivan. V roce 1978 byl draftován jako 26. v celkovém pořadí New Yorkem Rangers, v jehož dresu pak strávil drtivou část kariéry, která čítala 13 sezon, z nichž jen ve dvou si nezahrál v play-off. Nejblíže k zisku Stanley Cupu byl hned ve svém premiérovém ročníku 1978/79, v němž Rangers došli až do finále, ale podlehli 1:4 na zápasy Montrealu. Dvacetiletý mladík tehdy ve vyřazovacích bojích odehrál všech 18 utkání a posbíral 20 bodů (7+13), stejně jako jeho legendární spoluhráč Phil Esposito, měl však na kontě nejvíc asistencí a stal se nejlepším nahrávačem v play-off.

John Ferguson (Kanada) – zemřel v roce 2007 ve věku 68 let

Kanadský útočník John Ferguson patřil do slavné generace hokejistů Montrealu Canadiens, která v 60. letech minulého století válcovala soupeře a vyhrávala jeden Stanley Cup za druhým. V NHL se objevil poprvé v sezoně 1963/64 a byl to pro něho velmi vydařený ročník. V 59 zápasech zaznamenal 45 (18+27) bodů a stal se nejlépe střílejícím a nejproduktivnějším nováčkem ligy, načež se dostal mezi nominované finalisty na Calder Trophy. Premiérový prsten pro vítěze soutěže si navlékl na prst o rok později a do roku 1971 se z pocitu šampiona radoval ještě čtyřikrát, přičemž v roce 1969 rozhodl o zisku trofeje jeho gól.

Ferguson byl tvrdý až zákeřný hokejista, který strávil spoustu minut na trestné lavici. V NHL nikdy neoblékl jiný dres než ten montrealský. Když se v roce 1971 s hokejem v pouhých 32 letech rozloučil, měl na kontě rovných pět stovek utkání a 303 bodů (145+158). Dalších 85 zápasů a 38 bodů (20+18) přidal v play-off.

Po skončení hráčské kariéry se dal na dráhu kouče a manažera. V roce 1972 byl asistentem trenéra během Série století mezi Kanadou a Sovětským svazem. Proslavil se tím, že nařídil Bobbymu Clarkovi, aby vyřadil ze hry Valerije Charlamova seknutím do kotníku. Později odůvodnil svůj povel tím, že „ten chlap byl příliš dobrý a nebezpečný“.

Ferguson posléze pracoval jako trenér, manažer či skaut v New Yorku Rangers, Winnipegu Jets, Ottawě Senators a San Jose Sharks, a to až do smrti v roce 2007. Zemřel na rakovinu prostaty.

Foto: Profimedia.cz