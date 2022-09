Dnes slaví (nebo by slavili) narozeniny. 3 nejlepší hokejisté narození 5. září v historii NHL

Všechno nejlepší, sluší se popřát dnešním oslavencům, kteří spatřili světlo světa 5. září. Ty nejlepší borce s tímto datem narození, kteří si zahráli v NHL, najdete v následujících kapitolách.

Craig Smith (USA) – 33 let Americký centr Craig Smith je účastníkem tří světových šampionátů, z nichž mu visí doma ve vitríně bronzová medaile z roku 2013. Tehdy posbíral v deseti zápasech 14 bodů a s deseti asistencemi se stal nejlepším nahrávačem turnaje. V NHL se poprvé objevil v sezoně 2011/12 v dresu Nashvillu, jenž ho draftoval v roce 2009 ve čtvrtém kole, a hned v premiérovém ročníku zaznamenal v 72 střetnutích 36 bodů (14+22). V dresu Predators vydržel až do roku 2020 a nejvíc se mu povedla sezona 2013/14, v níž nasbíral do statistik 52 bodů (24+28). Víc gólů (25) pak nastřílel o čtyři roky později. Nyní ho čeká třetí ročník v Bostonu. Dosud v NHL během dvanácti sezon odehrál 789 utkání a získal 398 bodů (191+207). Smlouvu s Bruins má podepsanou do konce nadcházející sezony. Foto: Profimedia.cz

Don Maloney (Kanada) – 64 let Kanaďan Don Maloney pochází z hokejové rodiny. V NHL (dokonce ve stejném týmu) hrával jeho bratr Dave, ale také švagr Doug Sullivan. V roce 1978 byl draftován jako 26. v celkovém pořadí New Yorkem Rangers, v jehož dresu pak strávil drtivou část kariéry, která čítala 13 sezon, z nichž jen ve dvou si nezahrál v play-off. Nejblíže k zisku Stanley Cupu byl hned ve svém premiérovém ročníku 1978/79, v němž Rangers došli až do finále, ve kterém podlehli 1:4 Montrealu. Dvacetiletý mladík tehdy ve vyřazovacích bojích odehrál všech 18 utkání a posbíral 20 bodů (7+13), stejně jako jeho legendární spoluhráč Phil Esposito, měl však na kontě nejvíc asistencí a stal se nejlepším nahrávačem v play-off. Dvakrát během kariéry si zahrál v All-Star Game a v roce 1985 byl členem stříbrného týmu javorových listů na mistrovství světa v Praze. S hráčskou kariérou se rozloučil v roce 1991 po dvou sezonách v New Yorku Islanders s bilancí 765 odehraných utkání a ziskem 564 bodů (214+350). V play-off posbíral v 94 zápasech 57 bodů (22+35). Poté, co pověsil brusle na skobu, se stal asistentem generálního manažera v New Yorku Islanders a následně se posunul na jeho post. V podobných funkcích pak působil také V New Yorku Rangers, Phoenixu (Arizoně) a v posledních šesti letech pracoval jako profesionální skaut pro Calgary Flames.