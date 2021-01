Dnes slaví narozeniny. 5 nejlepších hráčů narozených 10. ledna, kteří hráli (či hrají) v NHL

5. Tom Gilbert (USA) – 38 let

Urostlý americký zadák Tom Gilbert prošel draftem v roce 2002 až ve čtvrtém kole, když po něm sáhlo Colorado, přesto se dokázal do nejprestižnější hokejové ligy světa prokousat. Debut si odbyl v sezoně 2006/07 v Edmontonu, kde strávil pět let. Ve svém nováčkovském ročníku byl dokonce vybrán do All-Rookie týmu ligových noviců.

Mobilní bek, který dokázal hrát nesmírně jednoduše a efektivně, se však s kanadským klubem ani jednou nepodíval do play-off. To se změnilo poté, co byl v roce 2012 vytrejdován do Minnesoty, a ve vyřazovacích bojích si zahrál také v dresu Montrealu. Žádného úspěchu se ale nedočkal. S NHL se rozloučil po sezoně 2016/17. nyní už čtvrtým rokem hraje v německé lize za Norimberk.

Foto: Profimedia.cz