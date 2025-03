Dnes je to přesně 44 let, co spolu řádili Diego Maradona a Freddie Mercury. Teď to rozjíždějí v nebi (nebo v pekle)

24. listopadu 2020 uplynulo 29 let od chvíle, kdy zemřel zpěvák legendární britské skupiny Queen Freddie Mercury. Pouhý den po tomto datu opustil svět jeden z nejlepších fotbalistů všech dob - Diego Maradona. Možná to nevíte, ale cesty obou celebrit se během pozemské pouti protnuly.

Bohém Freddie Mercury měl co do činění také s fotbalovým světem, a to když se před 44 lety potkal s argentinským borcem, kterého velká sláva teprve čekala. Jmenoval se Diego Armando Maradona.

Bylo 8. března 1981 a tehdy dvacetiletý argentinský mladíček Diego Maradona se vypravil v Buenos Aires na koncert skupiny Queen. A nestál jen tak pod pódiem. Jeden z největších fotbalových talentů své doby se potkal se slavnými hudebníky v zákulisí, kde si vyměnil dres s frontmanem kapely Freddiem Mercurym.

Maradona se navlékl do trika s britskou vlajkou, Mercury zapózoval v argentinském dresu. Zbytek kapely Queen jim k tomu dělal křoví.

Fotky se objevily v tisku až se značným zpožděním a subtilní fotbalista to kvůli nim pořádně schytal za to, že měl na sobě britskou vlajku. Jihoamerická země vedla totiž se Spojeným královstvím spor o Falklandy. Maradona se hájil tím, že fotografie byly pořízeny měsíc předtím, než obě strany začaly slovně válčit o sporné ostrovy, a o celý rok dříve než vypukl ozbrojený konflikt.

Je hořkou ironií osudu, že o pět let později se na světovém šampionátu v Mexiku stal Maradona katem anglické reprezentace ve čtvrtfinále turnaje. Dal dvě branky – jednou skóroval po úchvatném sólu přes půl hřiště, druhý gól dal rukou a odsoudil Angličany k cestě domů.

Na svou „Boží ruku“ Diego určitě do smrti nezapomněl. Jestlipak si ale pamatoval na setkání s legendární rockovou hvězdou a bohémem, jemuž příroda nadělila hlas, který se rodí jednou za sto let, a tolik hudebního talentu, který by jiným stačil na pět životů?