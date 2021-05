Dlouhá cesta. 9 klubů, kterými prošel brankář Pavel Francouz, než dostal šanci v NHL

Za pár dnů mu bude 31 let, takže je v ideálním brankářském věku. V české nejvyšší lize Pavel Francouz debutoval už v sezoně 2008/09. Účastník posledních olympijských her působil ve třech extraligových klubech, chytal v několika týmech nižší soutěže, má za sebou tři roky v KHL a roční boj ve farmářském týmu Colorada. Devět klubů, kterými prošel předtím, než si konečně vybojoval místo v NHL, najdete v následujících kapitolách.

Plzeň

Pavel Francouz se narodil v Plzni a v západočeském klubu také začínal s profesionální kariérou. V sezoně 2008/09 zasáhl do patnácti zápasů základní části a dalších pět startů přidal v play-off, v němž tehdejší Lasselsberger došel do semifinále, ve kterém nestačil na Slavii. Během dalšího ročníku naskočil do osmi duelů, víc šancí ale nedostal.

Foto: Beránek Michal / CNC / Profimedia